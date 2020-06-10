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Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика марафон видеопоздравлений.

10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

20 мая 2020 20:25 780

Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика марафон видеопоздравлений.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске на градообразующем предприятии – ОАО “Беларуськалий” наряду с шахтёрами на фабриках и в лабораториях трудятся также работники химической отрасли. Потому последнее воскресенье мая, когда наша страна отмечает День химика, также является праздничным днем для многих жителей Солигорска.

На ОАО “Беларуськалий” в эти последние майские дни чествуют лучших работников химической индустрии. Да и в Солигорске праздник отмечается всегда массово, очень ярко и весело. Нынешний год не станет исключением, правда, из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, торжества перенесены в онлайн-формат.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает всех жителей города порадовать солигорских тружеников химической отрасли и поучаствовать в оnline-видеомарафоне оригинальных поздравлений (танец, песня, стихотворение и др.), посвященном Дню химика.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо разместить свое видеопоздравление с хештегом #ДеньХимика до 31 мая 2020 года на стене сообщества #ДеньХимика_Солигорск с указанием автора и контактного телефона.

Всё талантливые и творческие люди могут проявить свою индивидуальность и креатив, оригинально поздравив химиков Солигорщины с профессиональным праздником! Включайтесь активнее в марафон, порадуйте своих земляков!

Контактные телефоны: 24-57-38, 31-12-89.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
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20 мая 2020 20:25 780 Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика...
 
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