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Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика марафон видеопоздравлений.
10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 мая 2020 20:25 780
Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика марафон видеопоздравлений.
В Солигорске на градообразующем предприятии – ОАО “Беларуськалий” наряду с шахтёрами на фабриках и в лабораториях трудятся также работники химической отрасли. Потому последнее воскресенье мая, когда наша страна отмечает День химика, также является праздничным днем для многих жителей Солигорска.
На ОАО “Беларуськалий” в эти последние майские дни чествуют лучших работников химической индустрии. Да и в Солигорске праздник отмечается всегда массово, очень ярко и весело. Нынешний год не станет исключением, правда, из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, торжества перенесены в онлайн-формат.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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20 мая 2020 20:25 780 Дворец культуры г. Солигорска организовал ко Дню химика...
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