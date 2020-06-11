Источник материала: Новости Волковыска

Власти Польши приняли решения открыть границы, расположенные внутри Европейского союза, которые были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

С 13 июня граждане стран ЕС могут свободно пересекать польскую границу. При въезде в Польшу им не потребуется находиться на 14-дневном карантине.

Что касается авиасообщения, то оно будет возобновлено уже 16 июня. Некоторым авиакомпаниям может потребоваться время на подготовку, поэтому пока неизвестно, в каких именно числах возобновятся рейсы из польских аэропортов.

Внешние границы с ЕС, в том числе граница с Беларусью, остаются закрытыми.

В связи с эпидемией коронавируса, Польша закрыла свои границы с 16 марта.

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 27 668, 1 191 человек умер, 13 411 пациентов выздоровели.