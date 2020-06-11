На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

Фото: facebook.com/president.gov.ua





По версии МВД, владелец кафе в Хмельницком возобновил свою работу и обслужил посетителей — Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и других чиновников — несмотря на карантинные ограничения.





Теперь главе государству, чиновникам и владельцу заведения может грозить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 1,51 до 3 тысяч белорусских рублей).





Зеленский выложил фотографию из кафе 3 июня у себя в твиттере. Он написал, что страна приходит в себя после коронавирусной эпидемии. При этом официально общепит в Украине заработал только с 5 июня. Президент заявил, что готов оплатить штраф.









В апреле 2019 года Зеленского оштрафовали за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня во время выборов президента страны.





9 июня он заявил, что в начале эпидемии у него была идея заболеть коронавирусом, чтобы на личном примере показать, как болезнь влияет на человека. «Но решили, что это перебор. И семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — отметил Зеленский.

