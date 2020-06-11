Глава Минздрава Литвы: открыть границу с Беларусью было бы очень рискованно

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что сейчас было бы очень рискованно открыть границу с Беларусью, пишет DELFI .



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«Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру», — сказал Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг. По словам главы литовского Минздрава, стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является рискованной и неоправданной.

Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.

«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — добавил он.

Ранее обеспокоенность ситуацией в Беларуси высказали литовские ученые. По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции — то примерно в семь раз больше больных. Что касается количества смертей, то по словам экспертов, ситуацию сложно сравнивать с данными Беларуси, потому что здесь отличается методика их регистрации.

По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерли 74 человека. В Беларуси зафиксировано 51 066 случаев COVID-19, умерли 288 человек.