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Глава Минздрава Литвы: открыть границу с Беларусью было бы очень рискованно
11.06.2020 10:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что сейчас было бы очень рискованно открыть границу с Беларусью, пишет
«Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру», — сказал Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг. По словам главы литовского Минздрава, стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является рискованной и неоправданной.
Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.
«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — добавил он.
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«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», - считает глава...
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