ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Минздрава Литвы: открыть границу с Беларусью было бы очень рискованно

11.06.2020 10:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что сейчас было бы очень рискованно открыть границу с Беларусью, пишет DELFI.


Фото: pixabay.com

«Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру», — сказал Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг. По словам главы литовского Минздрава, стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является рискованной и неоправданной.

Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.

«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — добавил он.

Ранее обеспокоенность ситуацией в Беларуси высказали литовские ученые. По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции — то примерно в семь раз больше больных. Что касается количества смертей, то по словам экспертов, ситуацию сложно сравнивать с данными Беларуси, потому что здесь отличается методика их регистрации.

По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерли 74 человека. В Беларуси зафиксировано 51 066 случаев COVID-19, умерли 288 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», - считает глава...
 
Новости дня
Новости
 
Вручение золотых медалей и прощальный вальс: как прошли выпускные вечера в школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика