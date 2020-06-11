Минздрав готовит список стран, по приезду из которых не будет нужна самоизоляция

Источник материала: Ежедневник

фото: kamnews24.ru

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала, что в список войдут страны с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Сейчас белорусы по приезду из-за рубежа обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. То же касается граждан иных стран, прибывающих в Беларусь. Однако в этом правиле в скором времени появятся исключения. Как рассказала ОНТ Наталья Жукова, Минздрав готовит список стран, после выезда из которых в Беларусь "отбывать" двухнедельный домашний карантин не придется.

Речь идет прежде всего о странах, где ситуация с распространением коронавируса нового типа более благополучная. Более точных критериев Жукова не назвала, отметив, что речь идет о странах ЕС и ряде других. По словам главного санитарного врача, перечень пока уточняется и будет дополняться.