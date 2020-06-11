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Минздрав готовит список стран, по приезду из которых не будет нужна самоизоляция
11.06.2020 10:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kamnews24.ru
Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала, что в список войдут страны с благополучной эпидемиологической ситуацией.
Сейчас белорусы по приезду из-за рубежа обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. То же касается граждан иных стран, прибывающих в Беларусь. Однако в этом правиле в скором времени появятся исключения. Как рассказала
Речь идет прежде всего о странах, где ситуация с распространением коронавируса нового типа более благополучная. Более точных критериев Жукова не назвала, отметив, что речь идет о странах ЕС и ряде других. По словам главного санитарного врача, перечень пока уточняется и будет дополняться.
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Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала, что в список войдут страны с благополучной эпидемиологической ситуацией.
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