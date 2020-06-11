ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав готовит список стран, по приезду из которых не будет нужна самоизоляция

11.06.2020 10:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: kamnews24.ru

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала, что в список войдут страны с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Сейчас белорусы по приезду из-за рубежа обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. То же касается граждан иных стран, прибывающих в Беларусь. Однако в этом правиле в скором времени появятся исключения. Как рассказала ОНТ Наталья Жукова, Минздрав готовит список стран, после выезда из которых в Беларусь "отбывать" двухнедельный домашний карантин не придется.

Речь идет прежде всего о странах, где ситуация с распространением коронавируса нового типа более благополучная. Более точных критериев Жукова не назвала, отметив, что речь идет о странах ЕС и ряде других.  По словам главного санитарного врача, перечень пока уточняется и будет дополняться.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала, что в список войдут страны с благополучной эпидемиологической ситуацией.
 
Новости дня
Новости
 
Глава Минздрава Литвы: открыть границу с Беларусью было бы очень рискованно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика