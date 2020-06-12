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Все страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии

12.06.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая волна заражений коронавирусом прошла пик во всех государствах ЕС, кроме Польши и Швеции.



Таковы данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Последний отчет ECDC, который охватывает период с 31 декабря по 9 июня, указывает на то, что в европейских странах благодаря ограничениям удалось снизить уровень инфекции на 80% по сравнению с пиком пандемии.

В среднем по странам ЕС, Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Великобритании он пришелся на 9 апреля.

Однако не везде ситуация одинаковая, и в двух государствах число случаев в 14-дневном выражении все время растет.


"Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", - говорится в обновленной оценке рисков COVID-19 для ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна и Соединенного Королевства.

В документе ECDC указывается, что заболеваемость COVID-19 в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В случае Швеции эксперты ЕС подчеркивают, что объяснением может быть увеличение количества проведенных тестов.

С начала года по 9 июня в ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне и Великобритании было зарегистрировано 1,44 млн заражений, 169 тысяч человек умерли.
 
 
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Первая волна заражений коронавирусом прошла пик во всех государствах ЕС, кроме Польши и Швеции.
 
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