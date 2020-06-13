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«Они хотят, чтобы все молчали». На барановичскую медсестру давят за высказывания о проблемах в медицине во время COVID-19

13.06.2020 10:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наталья Королик работает медсестрой общей практики в Барановичской поликлинике №3 более 20 лет. После рассказа ряду СМИ, в частности Intex-press, о реальных условиях труда барановичских медработников во время пандемии она стала испытывать давление со стороны администрации и в итоге получила выговор.

«Они хотят, чтобы все молчали». На барановичскую медсестру давят за высказывания о проблемах в медицине во время COVID-19

Наталья Королик говорит, что столкнулась с давлением руководства, когда «пришел» коронавирус. Фото: личный архив

– Когда в прошлом году у меня заканчивался контракт, то руководство поликлиники не хотело отпускать, и я подписала новый, – говорит Наталья Королик. – И вот получила «благодарность».

Коронавирус помог

С давлением руководства, по словам Натальи, она столкнулась, когда «пришел» коронавирус. Она, проявляя свою человеческую позицию, не стала замалчивать информацию о работе медиков и рассказала ряду СМИ о нехватке в медицинских учреждениях средств индивидуальной защиты и, в частности, о принуждении ее работать в инфекционном кабинете, несмотря на то, что она болеет сахарным диабетом и находится в зоне риска.

«Жалобы из ниоткуда»

В пятницу, 29 мая, комиссия по медицинской этике и деонтологии объявила Наталье выговор. Его Наталья получила на основании двух жалоб коллег, которые появились «из ниоткуда».

– Первую на меня написала врач-коллега якобы за то, что я проклинала ее вместе с ее семьей и угрожала спустить с лестницы, – рассказывает собеседница. – Но никаких проклятий и угроз с моей стороны не было. Это был обычный рабочий конфликтик, суть которого я сегодня даже полностью и вспомнить не могу.

Вторая жалоба, которая рассматривалась на комиссии, по словам Натальи, дело рук заместителя заведующего поликлиникой — за то, что Наталья не надела маску, когда только заступила на смену и шла из ординаторской в свой кабинет.

– В 8 утра в коридоре я встретилась с замзаведующего, и она в грубой форме в присутствии пациентов и коллег сделала мне замечание, – вспоминает Наталья. – Я ответила лишь, что маски на работе мне не выдают и я вынуждена покупать их за свои деньги. Поэтому и храню их не в ординаторской, а на своем рабочем месте, переживая за их сохранность.

В результате спустя пару дней Наталью вызвали к заведующему поликлиникой на разговор.

«Любой повод придраться»

– Правду говорить нельзя, – вздыхает женщина. – Они просто хотят, чтобы все молчали, и этими выговорами они мне это показывают.

Увольнением Наталье пока не угрожали, но женщина считает, что теперь «руководство ищет любой повод, чтобы к ней придраться». В последнее время, говорит собеседница, за ней даже стали вести видеонаблюдение.

– В пятницу, 5 июня, меня снова вызвал заведующий поликлиникой и показал видеозапись, где в один из дней я ухожу немного раньше с работы. А то, что я перерабатываю по несколько часов, он замечать не хочет.

Теперь Наталья переживает, как сложится ее дальнейшая работа.

«Хочу жить здесь и помогать людям»

Наталья надеется, что вся ее ситуация не закончится так же, как и с лидским фельдшером, которому не продлили контракт после его высказываний о работе медиков во время пандемии в СМИ. Хотя, по словам женщины, она «уже ничему не удивится».

– Медики заявляют о своих условиях труда и просят помощи и поддержки, а их за это преследуют и оставляют без работы, когда людей в медицине просто не хватает, – возмущается Наталья. – Идти куда-то работать в другое место возможности нет, только если в Минск. Но я хочу жить здесь и помогать людям в своем городе.

«Все по делу»

А заведующий Барановичской городской поликлиникой №3 Николай Федько считает, что в ситуации с Натальей Королик «все по делу».

– Там четко прописано, что выговор она [Наталья Королик] получила за нарушение медицинской этики и деонтологии, выразившееся в оскорблении сотрудников и в невыполнении указаний администрации по ношению средств индивидуальной защиты, – прокомментировал Intex-press выговор Николай Федько. – Все по делу.

Intex-press будет держать на контроле ситуацию с Натальей Королик, так как людей, готовых открыто обсуждать проблемы общества, нужно защищать. Мы надеемся, что этот конфликт будет успешно разрешен. 

 
Теги: Минск
 
 
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  Наталья Королик работает медсестрой общей практики в Барановичской поликлинике №3 более 20 лет. После рассказа ряду СМИ, в частности Intex-press, о реальных условиях...
 
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