В Лунинце проводили в последний путь талантливого музыканта и педагога – он умер от коронавируса

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 30 лет этот педагог учил детей музыке. Преподаватель по классу баяна, основатель и руководитель известного детского ансамбля «Кросны», уникальный настройщик инструментов, душа-человек с природным слухом…





Сергею Рихтеру было 59. Ещё несколько недель назад мы встречались, общались, видели его фотографии в соцсетях – он активно делился моментами счастья, как будто чувствовал – ему мало осталось. Как ни оберегали его родные, в его жизнь ворвался коварный вирус. Сергей Владимирович боролся до последнего, но болезнь оказалась сильнее…

3 апреля, в день его рождения, вспоминает жена Валентина Михайловна, приехали любимые дочери: Ирина, Елена и Ольга. Им всем хватало отцовской любви, но особенно много нежности доставалась младшенькой. Он называл её «Моя Оленька». А вот на Пасху уже никто не съезжался, опасаясь лишних контактов из-за опасной эпидемиологической ситуации. Знали, что у отца ослаблен иммунитет из-за болезней, с 25 лет он страдал сахарным диабетом.

— Это у него наследственное. Но он мужественно боролся и справлялся с недугом, и уж никак не был похож на больного, наоборот, одаривал всех жизнерадостной улыбкой, задором, — продолжает Валентина Михайловна. – А ещё был глубоко верующим, но не фанатом. Молился утром и вечером перед иконами, строго соблюдал посты, да и на диете же был, просил Бога за всех и о здоровье. На фоне диабета отказали почки, и семь лет назад ему сделали трансплантацию. Он чётко выполнял все рекомендации врачей. Часто ездили в Туров, в Жировичский монастырь, ходили в местную церковь, в последнее время посещали Дятловичскую, где меньше народа. Мы все старались уберечь его, и он берёгся, но…

У Сергея с Валентиной была необычайно светлая любовь.

— Мы познакомились еще 9-классниками. Он ходил во вторую школу, а я в третью. Потом и он перешёл в третью. И мы подружились. Это были чистые, светлые чувства, и мы пронесли их через всю жизнь. Я потом провожала его в армию. Навещала его в воинской части. А служил он в войсках ВВС в Капустином Яру под Астраханью. В мае 81-го демобилизовался, а в ноябре мы поженились.





Сергей и Валентина пронесли свою любовь сквозь годы

В любви появились у нас три доченьки. Все окончили музыкальную школу, любят музицировать, а старшая Ирина преподаёт музыку в Чучевичской школе. Отец был для них и другом, и наставником, и всей их жизнью.

О том, каким образом у него оказался этот вирус, Валентина Михайловна и предположить не может. Ведь оберегался всеми возможными способами. Весь апрель вообще находился дома.

— В один момент, тогда мы ехали к моей маме на Залесье, почувствовал недомогание… Положили в больницу… Тест на коронавирус подтвердился. Лечили всеми возможными и, я бы даже сказала, невозможными способами. Но… иммунная система из-за болезней оказалась слишком слабой. Ведь он держался много лет на таблетках.

В медицинской справке о причине смерти так и значится: «Коронавирусная инфекция.Covid-19».





Специальность преподавателя по классу баяна Сергей Владимирович получил в Брестском музыкальном училище, руководил самодеятельным оркестром народных инструментов. Работал баянистом РДК, аккомпаниатором клуба железнодорожников, преподавателем по классу баяна Полесской ДМШ, затем – в Лунинецкой детской школе искусств.

Похоронили педагога с почестями. У ДШИ, которой отдана большая часть жизни, установили гроб, где желающие могли проститься с коллегой и учителем.

Вот что говорят знающие этого человека коллеги.

Светлана Дубовик, заведующая струнно-народным отделением:

— Он был образцом такта и милосердия, трудолюбия и целеустремлённости, творческой активности… Память о нём будет всегда в наших сердцах…

Валентина Савинкина, учитель по классу фортепиано:

— Сергей Владимирович был весёлый, отзывчивый человек, никогда не отказывал в помощи коллегам. Любил, когда его приглашали для участия в концертах и с удовольствием выступал в мероприятиях школы и города.

— Елена Колб, заведующая отделением «баян-аккордеон»:

— Сергей Владимирович был очень позитивным человеком, лёгким на подъём, никогда не жаловался на самочувствие. В выступления своих коллективов он всегда вносил что-то новое, яркое, какую-то творческую находку, поэтому мероприятия на нашем отделении мы всегда заканчивали его ансамблем гармонистов. Этой весной он триумфально закончил учебный год, участвуя с ансамблем гармонистов «Кросны» в двух конкурсах, получил высокие награды.





На протяжении многих лет Сергей Владимирович являлся «добрым доктором» для наших инструментов. Ремонт он выполнял очень качественно и творчески, находил выходы в сложных ситуациях, старые, казалось бы, «неизлечимые» баяны, гармони и аккордеоны, получали новую жизнь…

Татьяна Круглик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

— Даже не могу представить, что он больше никогда не зайдёт в школу, не заполнит своим фирменным почерком журнал. Весь Лунинецкий район потерял прекрасного настройщика баянов, и его никто не сможет заменить.

Ольга Белоус, директор ГУО «ДШИ г.Лунинца:

— Начиная с сентября 1989 года Сергей Владимирович отработал в школе искусств 31 год. Был учителем по классу баяна, руководителем детских коллективов народной музыки «Кросны» и гармонистов «Забава», звукорежиссер мероприятий, настройщик музыкальных инструментов, мастер по их ремонту и просто хороший человек.

Сергей Владимирович очень любил народную музыку и своим ученикам прививал любовь к народной музыке, фольклорным, национальным традициям. Бережно собирал белорусские народные наигрыши, мелодии. Он оставил самую светлую память о себе. Для школы его мастерство было бесценно и даже, можно сказать, незаменимо. А как человек он был веселым, позитивным, отзывчивым и безотказным.

Администрация и коллектив ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» выражает искренние и глубокие соболезнования супруге Рихтер Валентине Михайловне и дочерям Елене, Ирине и Ольге в связи со смертью мужа и отца.

Мы разделяем боль утраты и переживаем вместе с семьёй, близкими, коллегами.