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В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус

13.06.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 13 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь за прошедшие сутки значительно превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус

К этому дню из больниц выписаны 29 111 пациентов. Одним из самых достоверных способов диагностики вируса остается тестирование. На сегодня в лабораториях страны проведено почти 715 тысяч исследований.

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В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус

С положительным результатом зарегистрированы 53 241 человек. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки COVID-19 в Беларуси умерли 303 пациента, у которых были хронические заболевания и выявлена коронавирусная инфекция.

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Новости Беларуси. Данные Минздрава на 13 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь за прошедшие сутки значительно превысило число новых случаев...
 
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