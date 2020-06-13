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Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

13.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

В Совете Республики сегодня состоялось совещание, на котором председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и представители Министерства здравоохранения, ведущие ученые-инфекционисты, руководители медучреждений обменялись мнениями о складывающей в стране эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

Наталья Кочанова предложила участникам совещания представить свое видение текущей эпидситуации и ее перспектив. Она рассказала, что, по опыту встреч с трудовыми коллективами, люди мало задают вопросов о коронавирусе, но интересуются, будет ли вторая волна, чего ждать белорусам. «Мы должны сегодня обменяться мнениями для того, чтобы понимать, как нам двигаться дальше, принять какие-то решения», — сказала председатель Совета Республики. Она не исключила, что процесс возвращения в прежний режим работы больниц, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным с COVID-19, можно продолжить.

Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

При этом Наталья Кочанова подчеркнула: и ученые, и практики подтверждают верность выбранной в Беларуси стратегии в условиях пандемии. «Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем. Мы не вводили карантинные меры и сегодня видим, что работает экономика», — отметила спикер.

Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Беларуси по-прежнему остается контролируемой. По словам министра, перепрофилированного коечного фонда достаточно. В части регионов уже идет речь о том, чтобы возвращаться к прежнему режиму работы. «Но в любом случае, чтобы сделать этот процесс действительно научно обоснованным, надо иметь достаточно объективный прогноз заболеваемости, чтобы понимать, как поэтапно будем выходить из этого», — сказал Владимир Караник. Он констатировал: заболевание новое, поэтому обкатанных моделей прогнозирования сегодня не существует.

Развитие эпидситуации в Беларуси обсуждено на совещании Натальи Кочановой с медиками

«Мы использовали модели исходя из опыта тех регионов, которые первые вошли в эпидемиологический процесс. Оценка по эмпирическому опыту Витебска показала, что эпидемиологический процесс во всех регионах развивается по одним лекалам. Исходя из этого принят прогноз для Минска и остальных регионов», — проинформировал он.

Во время совещания обсуждалась также организация платного экспресс-тестирования на COVID-19. В центре внимания была работа системы здравоохранения в целом, начиная от поликлинического звена и заканчивая санаториями, где люди проходят реабилитацию.

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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