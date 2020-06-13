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В Беларуси выздоровели и выписаны 29111 пациентов с COVID-19
13.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси на 13 июня выздоровели и выписаны 29111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрирован 53241 человек с положительным тестом на
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 13 июня выздоровели и выписаны 29111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства...
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