Я живу в Ковердяках. Как деревенская команда «без бабла» делает белорусский «Атлетик Бильбао»

Источник материала: Tut.by

Свой футбольный клуб во Второй лиге белорусского футбола у деревни Ковердяки появился случайно. Наверное, случайнее всего в истории мирового спорта: парились мужики в бане — да че-то и решили заявиться. Бюджет команды — скромные даже для нормальной белорусской деревни 5 тысяч долларов. Домашняя тренировочная база, считай, отсутствует. В основе — ни одного профессионального спортсмена: сплошь барберы, айтишники, студент, маршрутчик, логист, маркетолог, актер, таксист и милиционер. Зато у клуба есть план, и он его придерживается.

Станислав КоршуновЖурналист TUT.BY

Пункт плана первый — играть в футбол в свое удовольствие (здесь все просто). Второй — построить клубную базу с детско-юношеской школой и привести в порядок стадион в Ковердяках (здесь пока сложно). Третий — стать белорусским «Атлетиком Бильбао» (здесь вообще все-все сложно). Думаете, это все нереально? Мы, честно говоря, тоже. А вот главный тренер, игрок и один из директоров ФК «Першы рэгіён» Кирилл Кудей верит, что все получится. Ну, если не все, то как минимум первый из трех пунктов (что, согласитесь, тоже неплохо).





Деревня Ковердяки, к которой приписан ФК «Першы рэгіён», находится в 10 километрах севернее Бреста. Это обычный поселок на полторы тысячи жителей, куда туристы если и попадают, то случайно. Даже гугл по запросу «что посмотреть в Ковердяках» посоветует вам там даже не искать — а за достопримечательностями ехать в соседние Кобрин и Брест. А вот задай этот же вопрос старожилам — так скажут, что был тут раньше красивый парк с акациями, но их лет пять назад спилили, вздохнут, вспоминая об утрате, и отправят речкой Лесной любоваться. Говорят, рыбалка там хорошая и птиц много.

Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Стадион «Олимп» в Ковердяках появился до того, как спилили акации. Футбольная арена огорожена серым бетонным забором с фигурными решетками на верхних секциях. Находим железную калитку, скрипим на всю улицу петлями — и проваливаемся в детство, в то золотое время, когда футбольным полем было все: асфальт перед кочегаркой, грядки на родительской даче, луг у бабушки в деревне, песок во дворе. Когда не нужно ни разметки, ни газона, ни стриженой травы. Есть мяч, четыре камня для ворот и банда чумазых пацанов? Отлично! Хилого — на ворота, Сашку из соседнего дома, который в СДЮШОР ходит, — в нападение, остальные — пасуйте Сашке. Помните: со всей дури не лупить, по ногам не бить, на мяч не садиться — «яйцом станет», проигравший бежит к мамке за водой.





Ковердякский «Олимп» всю эту память о нашем счастливом детстве бережно хранит в высокой траве, которой сельская арена заросла от края до края. У забора она по колено, на поле — по голень. Из травы выглядывают две белые футбольные рамки: одна с сеткой, вторая — без. К ним можно пройти по узкой тропинке, которую вытоптали от калитки. Ни раздевалок, ни трибун, ни разметки. Только пара деревянных скамеек возле забора.





— Давно у вас футбол был? — тормозим местного.

— А я там помню? — вопросом на вопрос отвечает мужчина. — Может, в прошлом году. Это сейчас тут пусто. А раньше толпы собирались. Везде люди стояли, на лавках сидели, на забор залезали. Еще и с балконов смотрели, — показывает сельчанин на ближайшую многоэтажку с VIP-ложами.





«Нам так много забивали, что сетка слетела»

Стадион в Ковердяках АБФФ к проведению матчей Второй лиги не допустила, поэтому домашние игры «Першы рэгіён» проводит в Бресте, а на малую родину иногда приезжают потренироваться.

— Да нормальный там стадион, — защищает «Олимп» главный тренер «Першага рэгіёна» Кирилл Кудей. — Я в 2015 году выступал за Кобрин. Мы играли за кубок с Ковердяками. Приехали к ним. Там народу собралось — человек 700! Все вокруг было забито. Все кричали, болели. Мы сейчас туда иногда приезжаем тренироваться, так там детвора вокруг нас собирается. Им интересно. Бегают, мячи подают. Если у нас нет вратаря — трое пацанов в ворота становятся. Нормально, душевно.



Кирилл Кудей

С Кириллом мы встречаемся на Гребном канале в Бресте. Его команда должна была сегодня тренироваться на стадионе областного центра олимпийского резерва, но поле на вечер было занято, поэтому футболисты вышли пробежать кросс. Погода к бегу не очень располагает: небо затянуло тучами, накрапывает дождь.

Кирилл и без кросса за день набегался. В субботу команда принимает у себя «Островец». Перед игрой нужно было решить организационные вопросы — заключить договоры с милицией и скорой.

С начала сезона «Першы рэгіён» провел шесть игр. Из них две — домашние. Первая прошла на стадионе «Юность», где раньше выступал «Рух». Вторая — на поле областного центра олимпийского резерва. Свою последнюю домашнюю встречу ковердякские футболисты нескоро забудут. Это был кубковый матч против гомельского «Локомотива», который выступает в Первой лиге. Игра закончилась с разгромным счетом 0:15 в пользу гостей. «Сёння мы апынуліся на дне», — извинилась после матча команда перед своими болельщиками в соцсетях.

— Нам так много забивали, что даже сетка на воротах с крюка слетела, — смеется Кирилл. — Там на игру пришел какой-то фанат московского «Спартака» — мужчина лет за 50. Повесил большой баннер «Спартака», а болел всю игру за нас. Даже на счете 0:15 он все равно нас поддерживал. Спасибо, мужик!

«Жены и мамы не отпускают на игру»

Кирилл в футболе всю жизнь. Начинал с заруб «двор на двор», потом была СДЮШОР, три сезона в дубле «Динамо-Брест», выступления за ФК «Барановичи», пинскую «Волну», слонимский «Белтрансгаз», «Коммунальник», «Брестжилстрой». Защищал цвета «Кобрина» во втором и третьем дивизионах.

— Когда учился в университете, посмотрел, что мини-футбол хорошо развивается. Потом отправили по распределению в школу. Основную работу с футболом совмещать было тяжело. Прикинул, что шансы поиграть в Высшей лиге у меня небольшие, а тут появились предложения по мини-футболу. Потом попал в сборную Беларуси по футзалу. В 2014 году мы выиграли чемпионат Европы в Чехии, — рассказывает Кирилл.





До «Першага рэгіёна» Кирилл выступал за мини-футбольный клуб «Брест». Но из-за разногласий с тренером и руководством он еще с несколькими игроками ушел из команды.

— Как раз начиналась Первая лига по мини-футболу. Мы собрали свою команду, заявились и начали играть. Отыграли сезон, а потом сели с ребятами в бане и подумали: «А зачем нам в мини-футболе оставаться?» В большом футболе забот, может быть, и больше, но в плане организации там гораздо интереснее. Сели, составили заявку и отправили.

Костяк команды составили игроки из Бреста, Ковердяк, Малориты, Томашовки, Кобрина и Барановичей. 1500 рублей взноса частично покрыли сами футболисты. Остальное закрыл спонсор — брестская компания, которая занимается доставкой заказов из Польши.

— Ребята из бизнеса сами занимались футболом, на спортфаке учились. Несмотря на то, что Польша закрылась и их работа остановилась, все равно нам помогли. А магазин «Князь Вітаўт», который на Советской в Бресте продает одежду с белорусской символикой, сшил нам майки и трусы. Так и играем, — говорит Кирилл.



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Заявку «Першага рэгіёна» приняли. Перед началом сезона в соцсетях клуба опубликовали сообщение о продаже абонементов за 25 рублей. 80% дохода футболисты пообещали направить медикам, которые работают с COVID-пациентами. Еще 10% пойдут в копилку строительства клубной детской футбольной школы. Остальным закроют маленькую часть расходов на выступление во Второй лиге.

По словам Кирилла, абонементы раскупаются вяло. Пока продали около 30. Билеты на домашние матчи расходятся куда лучше: на первый матч продали примерно 60 «квитков». Выручка почти покрыла стоимость аренды стадиона. В общей сложности организация одного домашнего матча Второй лиги обходится клубу примерно в 200 долларов.

— Мы на выезды ездим на бусике. Наш полузащитник Игорь Новик работает маршрутчиком. Мы у его хозяина арендуем бус — и Игорь нас везет на игры. Пока выезжали в Минск, Пинск, Зельву и Столбцы. В Столбцы вообще удачно успели, еще до того, как там стало все сложно с коронавирусом. Но на фоне пандемии выступать тяжело. У всех же семьи. Жены, мамы, бывает, не отпускают на игру. Говорят: «Эй, ребята, коронавирус, куда вы едете?» Из 30 человек в заявке человек восемь еще ни разу не участвовали ни в играх, ни в тренировках: опасаются вируса, — рассказывает Кирилл.





«Денег у нас все еще нет, а мы назло всем держимся»

Во Второй лиге «Першы рэгіён» пока идет ровно. В копилке команды — две победы, два поражения, одна ничья. Цели на текущий сезон скромные: хорошо выступить и заняться развитием клубной инфраструктуры.

— Мы уже сняли в Бресте помещение. Хотим сделать там пространство с барбершопом и спортбаром. А рядом — построить площадки для уличного футбола с детской футбольной школой. Хотим, чтобы с 4 до 6 лет дети занимались у нас. Потом они бы переходили в СДЮШОР — и возвращались к нам в команду. Наша концепция — сделать клуб, в котором бы играли ребята из Брестской области. Для этого и стадион в Ковердяках хотим привести в порядок: сделать раздевалки, поставить трибуны на 1000 человек. Стадион там нужен, чтобы и у нас была постоянная домашняя арена, и местным было где погонять мяч и поболеть за свою команду. Наш ориентир — «Атлетик Бильбао», в котором всегда играли только баски. Это для нас самое важное, а не то, как мы выступим во Второй лиге.

— Не «сдуетесь» на полпути?

— Нам предрекали, что мы продержимся 3−5 туров — и на этом история нашей команды закончится. Мол, куда вы лезете без бабла? Денег у нас все еще нет, а мы назло всем держимся.

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