Алина Талай: Пока не думаю о том, чтобы повесить шиповки на гвоздь

— Сильно шокировали новости об отмене и переносе соревнований из-за распространения коронавируса?





— Скорее, стали неприятным моментом. Готовилась к чемпионату мира в помещении в китайском Нанкине. Отмена турнира расстроила. К тому моменту набрала приличную форму: на топовом уровне давненько не выступала, хотелось реализоваться. Что касается отмены Олимпиады, всё к этому шло. Хоть и решение откладывали до последнего. Можно успокаивать себя, что это шанс лучше подготовиться. Но ведь есть вероятность получить травму и вообще не выступить в Токио. Словом, ощущения от сложившейся ситуации двоякие. Сильно расстроилась из-за отмены чемпионата Европы, который планировался в августе. Меня несколько удивило решение Европейской ассоциации легкой атлетики: сейчас турниры постепенно начинают проводиться, границы открываются, в августе планируют возобновить этапы «Бриллиантовой лиги».





— Ты наверняка общалась с атлетами из других стран. Как они тренировались на карантине?





— Все пытались находить возможности. Когда вернулась в Беларусь со сбора в Португалии, две недели не имела права тренироваться в манеже. Но я не сидела на диване, а занималась в лесу, хоть температура воздуха была около двух-трех градусов. В других странах атлеты находили, где бегать и прыгать. К этапам «Бриллиантовой лиги» все подойдут примерно в одинаковой форме. Возможно, некоторые решили целенаправленно готовиться к Олимпиаде в Токио. Поэтому в сезоне в числе призеров могут появиться темные лошадки.





— Два года назад ты решила уйти на самоподготовку. Тяжело выстраивать график тренировок, когда соревнования переносятся и отменяются?





— Очень. Нужно найти правильный баланс между объемами и интенсивностью. Из-за изменений в календаре состязаний трансформировался тренировочный план. Сейчас готовлюсь к чемпионату Беларуси — он должен стать главным стартом лета. Меня впечатлил в этом плане чемпионат США. Турнир имеет первостепенную важность. Даже самые топовые спортсмены готовятся сперва к внутреннему отбору, а после — к международным стартам.





— В беге с барьерами кто-то еще обходится без тренера?





— Австралийка Салли Пирсон начала тренировать себя перед чемпионатом мира в Лондоне-2017. Планы ей помогал писать муж. В 2018-м она приглашала меня к себе поработать вместе. С удовольствием поехала бы, но у меня как раз случился тот злополучный перелом стопы. Потом и Пирсон травмировалась, долго возвращала форму, в итоге завершила карьеру. Стало ли ее решение уйти на самоподготовку для меня примером? Скорее, это был безумный жест отчаяния. На тот м ент чувствовала, что наставники, с которыми работала, мне дали всё самое лучшее. Дальнейшее сотрудничество не сильно мне поможет. Тем более частенько спорила с тренерами по поводу программы занятий. Потом и вовсе решила попробовать самоподготовку. Пока нет мыслей снова найти себе наставника.





— В будущем видишь себя тренером?





— Думаю, мне будет очень интересно этим заниматься. Скорее всего, не с группами начальной подготовки, а с юниорами, молодежью и выше. Там ребята нацелены на серьезные результаты. Кстати, уже сейчас понемногу выступаю в этой роли. Некоторым заграничным спортсменам пишу планы тренировок. Стараюсь зарекомендовать себя на международном уровне. Совмещать свои и чужие занятия непросто. Но имя значит многое.





— После Олимпиады в Рио ты обмолвилась о завершении карьеры. На эмоциях вылетело?





— Я тогда в большей степени говорила в шутку. Пока не думаю о том, чтобы повесить шиповки на гвоздь. Но нужно рассуждать объективно: возраст уже 30+. Чем старше становишься, тем выше вероятность, что каждые крупные соревнования могут стать для тебя заключительным этапом. Пока у меня не было мыслей о том, что конкретно после Олимпиады в Токио я скажу: всё. Но такая вероятность существует. На многие вещи я теперь смотрю по-другому, поэтому болезненно восприняла отмены. Когда молод, соревнования пролетаешь на кураже. Не сложилось в этот раз — впереди еще уйма возможностей. На турнирах ты как будто в состоянии аффекта: куда-то едешь, бежишь, конкурентки, зрители. Порой даже не успеваешь осознавать, что происходит вокруг. Чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь — каждый такой момент нужно ловить. Когда в следующий раз ты будешь выступать на 60-тысячном стадионе, забитом под завязку? А на Олимпиаде? Когда услышишь аплодисменты за то, что прибежала первой? Этого может не случиться вовсе. Ощущения стали гораздо острее. Каждый старт, каждое событие в жизни стараюсь прочувствовать как можно глубже. Насладиться им. Не исключение и чемпионат страны: выступить в такой серьезной компании — дорогого стоит. Я разговаривала с теми, кто уже закончил карьеру. Люди в унисон твердили: в обычной жизни ощущений из спорта не хватает. Можно, конечно, заняться экстремальными видами отдыха, постоянно себя проверять, но тех эмоций, которые испытываешь на дорожке крупного турнира, это не заменит.