Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Источник материала: ОНТ

Чтобы быть готовым ко второй волне COVID-19, следует вести здоровый образ жизни. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу « Звезда ».

Доктор медицинских наук отметил, что здоровые люди намного лучше переносят коронавирусную инфекцию, а само заболевание у них в основном протекает в легких или средних формах.

Альтштейн предположил, что во время второй волны основная нагрузка придется на медицинскую сферу. Остальным людям не следует слишком волноваться из-за второй волны эпидемии, утверждает врач, а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС





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