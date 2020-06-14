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Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

14.06.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Чтобы быть готовым ко второй волне COVID-19, следует вести здоровый образ жизни. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу «Звезда».

Доктор медицинских наук отметил, что здоровые люди намного лучше переносят коронавирусную инфекцию, а само заболевание у них в основном протекает в легких или средних формах.

Альтштейн предположил, что во время второй волны основная нагрузка придется на медицинскую сферу. Остальным людям не следует слишком волноваться из-за второй волны эпидемии, утверждает врач, а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС


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Чтобы быть готовым ко второй волне COVID-19, следует вести здоровый образ жизни. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и...
 
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