Мошенники сделали поддельный сайт «Белпочты», чтобы красть деньги с карт. Как отличить его от настоящего

Источник материала: Tut.by

Мошенники придумали новый способ похищать деньги с карточек белорусов. На этот раз они используют фальшивый сайт «Белпочты», на котором покупателям предлагается ввести свои данные, чтобы якобы оформить доставку заказа. При этом дизайн мошеннического сайта похож на реальный, а его адрес отличается одним символом. Об этом на своем сайте сообщает «Белпочта».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На этот раз мошенники действуют следующим образом. Они публикуют в интернете объявления о продаже различных товаров, а потом предлагают покупателями рассчитаться за покупку через «Белпочту». После этого мошенник присылает своей жертве ссылку на фишинговый сайт, который сохраняет данные карты. В итоге потерять можно не только стоимость несуществующей покупки, но и вообще все деньги со счета.

— При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by), — комментируют в «Белпочте». — Еще раз напоминаем, что к подлинному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют. Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму, необходимо внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» и убедиться в его подлинности. Одновременно сообщаем, что у национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by.

Весной об участившихся случаях мошенничества предупреждали и правоохранительные органы. Тогда большинство из них было связано с новыми «коронавирусными» схемами: например, жертвам предлагали перечислить деньги на создание вакцины или на помощь белорусам, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.