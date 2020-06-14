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«На троих 1000 рублей, снимаем квартиру, обустраиваем дом». Антикризисный бюджет семьи из провинции

14.06.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В семье Анны доход на троих — муж, жена и годовалый ребенок — составляет 1000 рублей. При этом, 400 — это детское пособие, а остальные деньги — зарплата мужа. Семья живет в небольшом провинциальном городе на съемной квартире и доводит до ума дом в пригороде. Свои финансовые лайфхаки Анна рассказала в рамках конкурса «Антикризисный бюджет».


Фото автора конкурсной истории

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей.

Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь.

«Хотите меньше тратить на продукты — не ходите за ними каждый день»

— Самая большая статья — это аренда квартиры. 120 $ это уже с коммуналкой (около 300 BYN). Для провинциального города такая цена для «трешки» очень даже хорошая, но и состояние у нее соответствующее. Без ремонта, с деревянными окнами и «бабушкиной» мебелью. Не дорого, но когда доллар скакал, было ощутимо, — признается Анна.

Следом идут продукты. На них уходит 200−250 бел.рублей.

Немного, но, во-первых, очень выручает картошка со своего огорода. Во-вторых, яйца и куриное мясо, привезенное из деревни. Из домашнего яйца получается очень вкусная и «желтенькая» выпечка, а мясо в два раза больше магазинного. В-третьих, всегда делаем заготовки в морозильник. Голубцы, котлеты и даже блинчики лепим не на один раз. Пельмени всегда есть на ленивый день. Даже остатки хлеба всегда отправляются в морозилку, а потом к свежему супчику получаются отличные гренки с чесночком, да и за батоном не нужно бежать в магазин, если он вдруг понадобился в приготовлении чего-то. Если хотите потратить меньше денег на продукты, то просто не ходите за ними каждый день. Мы даже молочку сильно не скупаем. Все самое необходимое из продуктов, чтобы потом не выкидывать. А если что и завалялось в холодильнике, то просто готовлю из него что-то другое. По принципу: «Хорошая хозяйка ничего не выкидывает»

Автомобиль. На него уходит рублей 200. Благо, супруг работает на СТО и деньги уходят только на заправку машины и иногда на запчасти.

На ребенка статья расходов очень немаленькая. На одни памперсы уходит в месяц 50 рублей (все мамы знают: как считать самые выгодные. Иногда на акциях не самый выгодный вариант. Нужно разделить цену на количество штук в пачке). Питание тоже недешевое. Баночка фруктового пюре рубль, мясного — два, про рыбное вообще молчу. Маленький лайфхак молодым мамам: если ваш малыш только появился на свет, можете уже потихоньку покупать питание на акциях, сроки у них большие, сделаете так сказать небольшой запас. Ну и, конечно, приобретите блендер. Пюре из яблока и банана вы можете сделать и самостоятельно. Получается не хуже магазинного. Когда малыш начал есть с общего стола, финансово стало полегче, теперь покупаем только пюрешку на прогулку.

«У наших мам и бабушек все отлично отмывалось ветошью»

Наш дом. Он еще непригодный для жизни, делаем реконструкцию. Большинство товаров, конечно, берем в рассрочку. Или просто собираем за зиму, а летом что-то «строим». Пока он используется как дачный. Канализации нет, воды нет, печка одна маленькая. Сил, времени и денег он тянет много, НО это стоит того. Кредиты брать не хотим, все делаем своими силами. Где-то гугл и ютуб в помощь.

Одежду и обувь тоже покупаем по необходимости. Мы не шопоголики. Если что-то конкретное нужно, то покупаем, а так даже на «прогулку» в магазин не ходим.

Химбыт. Меня удивляет: как сейчас все начали покупать специальные тряпочки для уборки, а ведь у наших мам и бабушек все отлично отмывалось ветошью. Задумайтесь, сколько вы тратите на суперсредства и тряпки в год, например? Стиральный порошок покупаем на акциях, конечно же. А средства для посуды только густое и большую банку.

Телефоны и интернет. На них уходит 60 рублей в месяц. А интернета у нас дома нет. Так сложилось и мы нашли отличное решение. Делать раздачу с мобильного. Оказывается, 15 гигов очень даже хватает. Мелочь, вроде, но экономия в 20 рублей в месяц, а в год? Пожирателя времени в виде телевизора даже и не заводили в нашем доме.

На путешествия тоже собираем. Откладываем определенный процент от наших доходов. Были в Европе, Прибалтике, России, Украине, Египте. Чаще всего едем к друзьям, у них и останавливаемся, а потом они к нам. Билеты покупаем тоже по акционным предложениям. Маршруты продумываем сами. Очень любим на выходных поехать по Беларуси. В нашей стране большое количество красивых и интересных мест. Особенно впечатлила усадьба в Литовке (Новогрудский район). Всем рекомендую побывать.


Фото автора конкурсной истории

Крупногабаритные вещи покупаем, как и все, в рассрочку. Это сейчас очень удобно. Не бьет по карману и выплатив одну, можно сразу брать другую.

Аптека. Туда не ходим как в супермаркет, а лишь иногда заходим за самым необходимым. Расстраивает то, что так быстро подорожали средства защиты. Поэтому пользовались марлевыми повязками, а антисептик покупали в больших объемах и разливали по баночкам.

«Сейчас даже за квартиру платим иногда из сбережений»

Кризис мы ощутили на подросшем долларе и подскочивших ценах в магазинах. Откладывать в последние месяцы стало очень сложно. Начали даже за квартиру платить из сбережений. НО «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность» (Джон Кеннеди)

Поэтому хочу поделиться советами, возможно, кому-то они будут полезны

  • Откройте шкаф и посмотрите на свои вещи. Какие из них вы не надевали больше года или вообще ни разу? Сфотографируйте и разместите на куфар. Может и не купят, но попробовать продать стоит. Ставьте адекватную цену. Можно и не высокую совсем. Ваша вещь обретет новую жизнь, а вы освободите место для чего-то нового.
  • Скачайте приложение учета финансов. Начните контролировать свои доходы и расходы. Я порекомендую «Ежедневные расходы 2». Уже очень давно им пользуюсь. Простое, интуитивно понятное, выполнено стильно.

Фото автора конкурсной истории
  • «Заплатите» в первую очередь себе. Странно звучит? Но это значит, что, получив зарплату, нужно отложить на свои цели и на подушку безопасности (лучше в иностранной валюте, чтобы не было соблазна потратить за недельку до зп), а потом уже платите коммуналку и идите в магазин.
  • Изучайте новые источники дохода. Да, заезженная фраза из книжек. Но это правда. Когда еще информация была так доступна? Сейчас всему можно научиться благодаря интернету.
  • Делайте запасы. Об этом я писала выше.
  • Один из главных принципов: не берите в долг и не давайте в долг. Мы даже у родителей не берем, а, наоборот, стараемся им помочь и что-то хорошее купить.

Подробнее об условиях конкурса читайте здесь.

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В семье Анны доход на троих - муж, жена и годовалый ребенок - составляет 1000 рублей. При этом, 400 - это детское пособие, а остальные деньги - зарплата мужа. Семья живет в...
 
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