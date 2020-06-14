|
В Оперном театре - вспышка коронавируса
14.06.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Национальном театре оперы и балета — вспышка коронавируса. Информацию об этом TUT.BY анонимно подтвердили несколько сотрудников театра.
Они рассказали TUT.BY, что в начале этой недели коронавирус был обнаружен и диагностирован как минимум у трех солистов балета.
TUT.BY стал известен диагноз одного из заболевших: внебольничная двусторонняя пневмония.
Также COVID-19 диагностирован у ребенка одной из солисток хора. У одного из заболевших солистов болеет вся семья. Есть неподтвержденная информация о болезни одной из солисток хора.
Все трое солистов находятся на изоляции. При этом около 200 человек, которые работают в театре, теперь являются контактами первого или второго уровня.
Оперный театр находился на карантине почти полтора месяца и вернулся к привычному ритму работы 1 июня. Спектакли в театре отменены, при этом идет подготовка сразу нескольких спектаклей. Балетная труппа репетируют новый балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига, готовится выпуск оперы Джакомо Пуччини «Виллисы. Фатум», в которой также заняты и артисты балета. Параллельно идет восстановление балета «Щелкунчик», который долгие годы шел в Оперном в хореографии Валентина Елизарьева.
TUT.BY работал в Оперном театре 5 и 8 июня — снимал
Как рассказали сотрудники театра, после того как стало известно о положительных результатах (это произошло 8 июня), балетную труппу отправили по домам до ближайшего понедельника (15 июня). При этом артистки кордебалета, занятые в опере «Виллисы. Фатум», продолжили работать.
По информации TUT.BY в понедельник, 15 июня, на работу должны выйти как балетная труппа, так и оркестр театра.
В целом коллектив работал прошлую неделю в привычном режиме.
— Ходим в масках, насколько это возможно, кварцуем залы. А театр живет повседневной жизнью. Идет монтаж декораций, световые репетиции, — говорит один из собеседников портала.
Как рассказали сотрудники театра, несмотря на сложившуюся ситуацию, планы театра пока не изменились: в конце июня планируется показ художественному совету балета «Пер Гюнт», в начале июля — оперы «Виллисы. Фатум».
Редакция попытается получить официальный комментарий руководства театра в рабочее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном театре оперы и балета - вспышка коронавируса. Информацию об этом TUT.BY анонимно подтвердили несколько сотрудников театра.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)