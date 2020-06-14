В Оперном театре - вспышка коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Национальном театре оперы и балета — вспышка коронавируса. Информацию об этом TUT.BY анонимно подтвердили несколько сотрудников театра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Они рассказали TUT.BY, что в начале этой недели коронавирус был обнаружен и диагностирован как минимум у трех солистов балета.

TUT.BY стал известен диагноз одного из заболевших: внебольничная двусторонняя пневмония.

Также COVID-19 диагностирован у ребенка одной из солисток хора. У одного из заболевших солистов болеет вся семья. Есть неподтвержденная информация о болезни одной из солисток хора.

Все трое солистов находятся на изоляции. При этом около 200 человек, которые работают в театре, теперь являются контактами первого или второго уровня.

Оперный театр находился на карантине почти полтора месяца и вернулся к привычному ритму работы 1 июня. Спектакли в театре отменены, при этом идет подготовка сразу нескольких спектаклей. Балетная труппа репетируют новый балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига, готовится выпуск оперы Джакомо Пуччини «Виллисы. Фатум», в которой также заняты и артисты балета. Параллельно идет восстановление балета «Щелкунчик», который долгие годы шел в Оперном в хореографии Валентина Елизарьева.

TUT.BY работал в Оперном театре 5 и 8 июня — снимал фоторепортаж о работе коллектива . К сожалению, большинство солистов работало без масок. Хотя редакция понимает, насколько это сложно при физических нагрузках.

Как рассказали сотрудники театра, после того как стало известно о положительных результатах (это произошло 8 июня), балетную труппу отправили по домам до ближайшего понедельника (15 июня). При этом артистки кордебалета, занятые в опере «Виллисы. Фатум», продолжили работать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По информации TUT.BY в понедельник, 15 июня, на работу должны выйти как балетная труппа, так и оркестр театра.

В целом коллектив работал прошлую неделю в привычном режиме.

— Ходим в масках, насколько это возможно, кварцуем залы. А театр живет повседневной жизнью. Идет монтаж декораций, световые репетиции, — говорит один из собеседников портала.

Как рассказали сотрудники театра, несмотря на сложившуюся ситуацию, планы театра пока не изменились: в конце июня планируется показ художественному совету балета «Пер Гюнт», в начале июля — оперы «Виллисы. Фатум».

Редакция попытается получить официальный комментарий руководства театра в рабочее время.