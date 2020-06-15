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СМИ раскрыли детали крупной вспышки коронавируса. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 15 июня

15.06.2020 06:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 15 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,85 миллиона. Скончались – 431,4 тысячи человек, излечились – 3,74 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,09 миллиона;
  • Бразилия: 850,5 тысячи;
  • Россия: 528,3 тысячи;
  • Индия: 320,9 тысячи.
  • Британия: 297,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 115,6 тысячи;
  • Бразилия: 42,7 тысячи;
  • Британия: 41,8 тысячи;
  • Италия: 34,3 тысячи;
  • Франция: 29,4 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 53 973 случая коронавируса. Поправились 30 103 человека, умерли – 308. 
  • В Национальном театре оперы и балета Беларуси – вспышка вируса, узнали СМИ. Театр вернулся к привычному режиму работы 1 июня: посла карантина, который длился почти полтора месяца. Как выяснили журналисты, сейчас как минимум три солиста балета заражены инфекцией (все они на изоляции), ковид обнаружили у ребенка одной из солисток хора. У одного из солистов с подтвержденным диагнозом болеет вся семья. Контактами первого или второго уровня теперь являются около 200 сотрудников театра.
  • Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова сообщила, что количество заболеваний коронавирусом в стране снижается. О положительной динамике и спуске с плато раньше уже говорил Минздрав. Жукова также не исключила возможность второй волны эпидемии.
  • Хорошая новость: сегодня Украина открывает границы для иностранцев, в том числе и для беларусов. Чтобы въехать в эту страну, необходимо иметь при себе страховой полис – это обязательное условие. Кроме того, по приезде почти всех граждан Беларуси обяжут сидеть на 14-дневном карантине: здесь рассказываем, кого конкретно изоляция не коснется.
  • В Браславском районе ввели обязательный масочный режим: там ситуация с коронавирусом ухудшилась. Отныне жители района должны носить защитные маски в транспорте, магазинах, аптеках, отделениях банков и так далее. В таких местах действует ограничение на число одновременно находящихся посетителей: на одного человека – не меньше десяти квадратных метров площади.

Мы дополняем материал.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
Теги: Новости
 
 
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К утру 15 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,85 миллиона. Скончались – 431,4 тысячи человек, излечились – 3,74 миллиона. Такие данные показаны на...
 
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