Макрон рассказал о «первой победе» Франции над коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Борьба с эпидемией коронавируса еще не закончена, но первая победа уже одержана. Об этом в воскресенье в ходе телеобращения к нации заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

В своем обращении Макрон сообщил о том, что уже с 15 июня страна откроет свои границы с другими странами Европейского союза. При этом, как пояснил французский лидер, уже с 1 июля граждане страны смогут совершать поездки и в другие страны с нормализованной эпидемиологической ситуацией.

«С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза. В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией – с 1 июля», – заявил Макрон.

Кроме того, с 15 июня возобновят свою работу кафе и рестораны на все территории страны. Исключением станут заморские территории Майотты и Французской Гвианны, где ограничения продолжат свое действие.

Как отметил президент Франции, следующим этапом станет возобновление работы детских садов, школ и колледжей. Он намечен на 22 июня.

«Это не значит, что вирус исчез. Нам придется жить с ним долгое время», – предупредил французский лидер.

Макрон также призвал французов «продолжить соблюдение санитарных мер, избегать массовых собраний». «Борьба с эпидемией не окончена, но я рад, что мы одержали первую победу над вирусом», – резюмировал президент.

Напомним, из-за распространения пандемии коронавируса нового типа страна была вынуждена закрыть свои границы еще 17 марта. Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано более 157 тыс. случаев заражения, 29 398 из которых закончились летальным исходом.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

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