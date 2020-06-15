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«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции.

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Алексей Тетерев, заведующий лабораторией Витебского областного диагностического центра:
Достаточно простая методика. Взяли кровь, отцентрифугировали, поскольку мы делаем это из сыворотки крови. После чего нанесли на эту кассетку, в луночку и через 15 минут получили результат.

В данном случае мы получили иммуноглобулин G. Это показатель того, что человек перенес эту инфекцию. Болел он, не болел, это уже вопрос другой. Но у него был контакт с вирусом и был достаточно давно.

Вот этот, второй тест – это отрицательный результат, то есть человек контакта с вирусом не имел, иммуноглобулинов у него не выработалось.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Если полоска на уровне буквы М, значит, человек как минимум в этот момент является носителем. Вирус в организме не обязательно себя проявит в виде известных симптомов. В любом случае придется общаться с инфекционистами в своей поликлинике и уйти на самоизоляцию.

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Ирина Гапон, жительница Витебска:
Возможно, в марте я переболела, это было в Москве. Прошло уже достаточно времени, но все-таки хотелось бы знать, потому что я нахожусь рядом с пожилым человеком и мне важно знать, применять ли мне те же меры осторожности, носить ли маску.

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Александр Лакисов, житель Витебска:
Записаться было легко. А тест решил сдать, чтобы быть спокойным. Потому что в такой ситуации, когда все вокруг болеют и когда очень много случаев, что болезнь проходит скрыто, хочется все-таки знать.

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Стоит такой тест для белорусов почти 22 рубля, для иностранцев – чуть менее 40. Сдается до обеда – результат во второй половине дня. Ежедневно здесь будут принимать до 100 человек.

Люди в материале: Анастасия Бут, Алексей Тетерев, Ирина Гапон, Александр Лакисов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в...
 
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