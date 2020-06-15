|
«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?
15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции.
Алексей Тетерев, заведующий лабораторией Витебского областного диагностического центра:
В данном случае мы получили иммуноглобулин G. Это показатель того, что человек перенес эту инфекцию. Болел он, не болел, это уже вопрос другой. Но у него был контакт с вирусом и был достаточно давно.
Вот этот, второй тест – это отрицательный результат, то есть человек контакта с вирусом не имел, иммуноглобулинов у него не выработалось.
Если полоска на уровне буквы М, значит, человек как минимум в этот момент является носителем. Вирус в организме не обязательно себя проявит в виде известных симптомов. В любом случае придется общаться с инфекционистами в своей поликлинике и уйти на самоизоляцию.
Ирина Гапон, жительница Витебска:
Александр Лакисов, житель Витебска:
Стоит такой тест для белорусов почти 22 рубля, для иностранцев – чуть менее 40. Сдается до обеда – результат во второй половине дня. Ежедневно здесь будут принимать до 100 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)