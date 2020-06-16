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В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Речицком районе - вспышка коронавируса

16.06.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Макановичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов у 33 подопечных и 4 работников обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал «Правда Гомель».


Фото: gp.by

Руководитель дома-интерната Михаил Астапенко заявил, что ситуация контролируемая.

— 326 наших подопечных — инвалиды, пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, с хроническими заболеваниями. Поэтому было организовано ежедневное дежурство врача дома-интерната совместно с врачом центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют, — сообщил он.

С 1 мая сотрудники переведены на вахтовый метод работы по 14 дней. Все работники перед вахтой проходят тестирование на коронавирус. В интернате измеряют всем температуру трижды в день, для сотрудников разработаны карты маршрутизации, чтобы развести потоки, организованы санитарные пропускные пунк­ты, есть карантинные зоны. Из-за пандемии в учреждении запрещены посещения постояльцев родственниками и волонтерами.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько пояснил, какие доплаты могут ожидать сотрудники интернатов, которые работают вахтовым методом.

— В случае выявления COVID-19 доплачивают всем, кто обслуживал и лечил заболевших. Врачам — 1500 руб­лей, среднему медицинскому персоналу — 1300, санитарам — 900 при условии отработки норматива часов. То есть сумма меняется в зависимости от количества выработанного времени: больше часов — больше доплата, и наоборот. На такие суммы могут рассчитывать работники, которые трудились 169 часов в месяц. К слову, 14-дневная вахта — это 168 часов. За работу с вахтовым режимом (без выявления COVID-19) предусмотрены другие суммы: врачам при выработке всех часов заплатят 500 рублей, медсестрам — 400, поварам и санитарам — 250, — пояснил он.

По данным на 15 июня, в Беларуси 54 680 случаев COVID-19 (+707 инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 30 420 пациентов (+317 за сутки), умерли 312 пациентов (+4 за сутки).

 
Теги: Гомель
 
 
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В Макановичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов у 33 подопечных и 4 работников обнаружили коронавирус.
 
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