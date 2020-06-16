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Сотни человек помещены в карантин в Берлине после новой вспышки коронавируса

16.06.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители 369 домохозяйств в берлинском районе Нойкёльн помещены в карантин из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщил во вторник на своем сайте портал Spiegel Online со ссылкой на представителя департамента здравоохранения столицы Фалько Лике.


Фото: Reuters

Решение о карантине было принято городскими властями после того, как коронавирус был выявлен у 57 жителей одного квартала. В целях предосторожности под медицинское наблюдение решено взять всех, кто проживал с ними под одной крышей. Власти полагают, что в каждой квартире проживало до 10 человек, но точными данными пока не располагают. Проведено 256 тестирований на коронавирус, результат будет известен в ближайшие дни.

В ФРГ коронавирусом заразились 186,8 тыс. человек, выздоровели 173,1 тыс. Умерли от последствий 8,8 тыс. В Берлине до сих пор было зафиксировано 7,3 тыс. случаев заражения и 208 летальных исходов.

 
 
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Решение о карантине было принято городскими властями после того, как инфекция была выявлена у 57 жителей одного квартала.
 
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