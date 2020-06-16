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Какие страны уже открыли границы? ЕС запустил очень полезный сайт для тех, кто хочет ездить по Европе

16.06.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Евросоюз запустил официальный сайт Re-open EU. Он посвящен ограничениям на поездки, связанным с ковидом.

На сайте Re-open EU можно выбрать страну, куда хочется уехать, и узнать, какие правила там действуют. Например, разрешают ли въехать в государство на авто, морском, воздушном или железнодорожном транспорте; стоит ли по прибытии соблюдать обязательный режим самоизоляции; нужно ли иметь для въезда справку об отсутствии коронавируса; допускается ли свободное перемещение по стране; удастся ли пересечь ее транзитом и так далее.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжающих из Евросоюза, а другие сохраняют ограничения для жителей государств с высокой заболеваемостью.

Портал Re-open EU доступен на 24 языках и охватывает 27 стран ЕС – без Великобритании и государств, не входящих в Шенгенскую зону. Все изменения в правилах въезда в страны ЕС обещают сразу же отражать на сайте.

 
 
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Евросоюз запустил официальный сайт Re-open EU. Он посвящен ограничениям на поездки, связанным с ковидом. На сайте Re-open EU можно выбрать страну, куда хочется уехать, и...
 
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