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Какие страны уже открыли границы? ЕС запустил очень полезный сайт для тех, кто хочет ездить по Европе
16.06.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Евросоюз запустил официальный сайт
На сайте Re-open EU можно выбрать страну, куда хочется уехать, и узнать, какие правила там действуют. Например, разрешают ли въехать в государство на авто, морском, воздушном или железнодорожном транспорте; стоит ли по прибытии соблюдать обязательный режим самоизоляции; нужно ли иметь для въезда справку об отсутствии коронавируса; допускается ли свободное перемещение по стране; удастся ли пересечь ее транзитом и так далее.
Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжающих из Евросоюза, а другие сохраняют ограничения для жителей государств с высокой заболеваемостью.
Портал Re-open EU доступен на 24 языках и охватывает 27 стран ЕС – без Великобритании и государств, не входящих в Шенгенскую зону. Все изменения в правилах въезда в страны ЕС обещают сразу же отражать на сайте.
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Какие страны уже открыли границы? ЕС запустил очень полезный сайт для тех, кто хочет ездить по Европе
Евросоюз запустил официальный сайт Re-open EU. Он посвящен ограничениям на поездки, связанным с ковидом. На сайте Re-open EU можно выбрать страну, куда хочется уехать, и...
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