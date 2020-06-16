ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

16.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

Президент пообщался с работниками предприятия ОАО «Гродно Азот».

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения пообщался с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы, глава государства отметил, что Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались со всплеском различных вирусов и со всеми проблемами удалось справиться. «Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы. Главное — сохранить свою землю, свой клочок земли для себя и для наших детей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время общения с Президентом один из работников предприятия заметил, что в этом году президентские выборы совпадают с другой, не менее горячей и важной для страны кампанией — уборкой урожая. В этой связи у него возник вопрос: не помешает ли первое событие успешно провести второе.

Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

Александр Лукашенко ответил, что посевная кампания сопровождалась началом пандемии и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. С этим в стране успешно справились. «Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, — это уборка. Пандемия, выборы — они закончатся, а кушать нам всегда хочется», — сказал глава государства. Он напомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам. «Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам», — обратил внимание Президент.

В то же время Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше. «Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, — подчеркнул глава государства. — Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем».

Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

Он привел в пример строительство нового комплекса азотных удобрений в Гродно, к которому планируют приступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, это позволит нарастить экономику региона. «Это будет завод, который даст продукцию, на которую, директор говорит, есть спрос на рынке», — добавил Президент.

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме коронавируса, глава государства выразил уверенность, что Беларусь выбрала правильный метод борьбы с пандемией. «Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну, — заметил он. — Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более будучи в Гродно — я же знаю обстановку. Но мы рады тому, что Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются. И вы уже расти не будете. Что радует: вы больше выписываете людей из больницы, чем отправляете в больницу. И радует еще то, что этот несчастный вирус ослаб. Вы попали в эту волну ослабленного вируса. Поэтому в основном это не такие тяжелые больные».

Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

Президент также отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад. «Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», — сказал Александр Лукашенко.

Александр  Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с работниками ОАО «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.

Александр Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что, будучи в Полоцке, говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки. «Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться», — сказал глава государства.

«Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства высказался и по поводу строительства БелАЭС. «Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) — они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций. «Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала», — отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию. Но она будет востребована и в Беларуси. В том числе недавно принято решение о поддержке тех, кто хочет электричеством отапливать жилые дома, осуществлять нагрев воды и приготовление пищи. Реализуются меры по развитию электротранспорта. «Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать», — резюмировал белорусский лидер.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент пообщался с работниками предприятия ОАО «Гродно Азот». Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения пообщался с работниками...
 
Новости дня
Новости
 
«Цярпенне маё лопнула». Что говорят белорусы, которые в 1994-м поддержали Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика