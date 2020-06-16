Александр Лукашенко: все переживем, главное — сохранить свою землю для себя и наших детей

Источник материала: Вороновская газета





Президент пообщался с работниками предприятия ОАО «Гродно Азот».

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения пообщался с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА .

Отвечая на вопросы, глава государства отметил, что Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались со всплеском различных вирусов и со всеми проблемами удалось справиться. «Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы. Главное — сохранить свою землю, свой клочок земли для себя и для наших детей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время общения с Президентом один из работников предприятия заметил, что в этом году президентские выборы совпадают с другой, не менее горячей и важной для страны кампанией — уборкой урожая. В этой связи у него возник вопрос: не помешает ли первое событие успешно провести второе.





Александр Лукашенко ответил, что посевная кампания сопровождалась началом пандемии и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. С этим в стране успешно справились. «Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, — это уборка. Пандемия, выборы — они закончатся, а кушать нам всегда хочется», — сказал глава государства. Он напомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам. «Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам», — обратил внимание Президент.

В то же время Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше. «Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, — подчеркнул глава государства. — Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем».





Он привел в пример строительство нового комплекса азотных удобрений в Гродно, к которому планируют приступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, это позволит нарастить экономику региона. «Это будет завод, который даст продукцию, на которую, директор говорит, есть спрос на рынке», — добавил Президент.

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме коронавируса, глава государства выразил уверенность, что Беларусь выбрала правильный метод борьбы с пандемией. «Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну, — заметил он. — Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более будучи в Гродно — я же знаю обстановку. Но мы рады тому, что Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются. И вы уже расти не будете. Что радует: вы больше выписываете людей из больницы, чем отправляете в больницу. И радует еще то, что этот несчастный вирус ослаб. Вы попали в эту волну ослабленного вируса. Поэтому в основном это не такие тяжелые больные».





Президент также отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад. «Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с работниками ОАО «Гродно Азот», передает корреспондент БЕЛТА.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье. Александр Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что, будучи в Полоцке, говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки. «Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться», — сказал глава государства. «Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле», — подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства высказался и по поводу строительства БелАЭС. «Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) — они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», — сказал Президент. Он подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций. «Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала», — отметил Александр Лукашенко. Президент рассказал, что, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию. Но она будет востребована и в Беларуси. В том числе недавно принято решение о поддержке тех, кто хочет электричеством отапливать жилые дома, осуществлять нагрев воды и приготовление пищи. Реализуются меры по развитию электротранспорта. «Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать», — резюмировал белорусский лидер.