Зайцев о ПФЛ: «За 2-3 миллиона евро спокойно продавали бы права на белорусский чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» порассуждал о создании ПФЛ в Беларуси.

– Тема ПФЛ. Совсем нет новостей.

– С коронавирусом не до ПФЛ было. сейчас решает какие-то срочные задачи. Там уже «Не до жиру, быть бы живу». Будет ситуация получше, нужно к этой теме возвращаться. Вести с федерацией диалог.

Как мне кажется, пока АБФФ не готова воспринимать эту идею так, как я ее воспринимаю. Там люди с большего со спорта пришли. А я из бизнеса. Сам понимаю, что нужно какое-то время, чтобы понять и поверить, что это работает. Я буду стараться в вежливой и корректной форме донести свою позицию и убедить.

Клубы убеждать не надо. Клубы, с руководителями которых говорил, понимают и поддерживают. Не скажу, что со всеми клубами поговорил. Например, не довелось с «Витебском».

– Многие клубы говорят, что могут не доиграть чемпионат. Возможно ли такое в рамках ПФЛ?

– Конечно, возможно. Есть у всех какая-то подушка безопасности. У кого-то большая, у кого-то практически отсутствует. Кризис, экономика валится, денег нет. Хочешь, не хочешь, но если не в состоянии, то ты не потянешь. Я же говорю и про нас. Мы еле отскочили. Могло и в такой ситуации быть. Думали бы, сниматься или нет.

Никогда не знаю, что будет потом. Про Дениса Шунто даже не вспоминаю. Может, он даже не помнит, но как-то на бегу узнал про «Динамо» и спросил: «Вы как, надолго?». Я ответил, что может закончиться в любой месяц. Мы своими деньгами ходим, рискуем.

У клубов , и печалька. Просто ПФЛ зарабатывает на сезон больше, чем сейчас. Сейчас через механизмы продажи телеправ и спонсоров практически не зарабатывают. Соответственно, какой-то кусок пирога раздается на клубы, утолщая их подушку безопасности. Да, обанкротиться можно, но позже, чем в нынешней ситуации.

– Вы говорили, что в первый год ПФЛ заработали бы 1 миллион долларов.

– Эта сумма занижена. Просто меня спросили про миллион, я сказал да, миллион. У нас были две предварительные договоренности. Компании выходили на нас. Мы начали искать специалистов, которые понимают, как работают лиги в других странах. Говорили с одной итальянской компанией, с одной испанской. Действительно абсолютно всерьез рассчитывали и получили бы эти контракты. Продавали бы белорусский чемпионат, даже паровозов цепляли бы в пакете с большим чемпионатом. И он бы продался. За 2-3 миллиона евро спокойно продавали бы права на белорусский чемпионат.

Это, заметьте, еще до коронавируса. Когда наш чемпионат нафиг никому не нужен был. Плюс можно было бы реструктурировать доходы от продажи букмекерам. Они, если не путаю, платят около 300 тысяч в год, – заявил Зайцев.

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