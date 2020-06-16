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Зайцев о ПФЛ: «За 2-3 миллиона евро спокойно продавали бы права на белорусский чемпионат»
16.06.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в
– Тема ПФЛ. Совсем нет новостей.
– С коронавирусом не до ПФЛ было.
Как мне кажется, пока АБФФ не готова воспринимать эту идею так, как я ее воспринимаю. Там люди с большего со спорта пришли. А я из бизнеса. Сам понимаю, что нужно какое-то время, чтобы понять и поверить, что это работает. Я буду стараться в вежливой и корректной форме донести свою позицию и убедить.
Клубы убеждать не надо. Клубы, с руководителями которых говорил, понимают и поддерживают. Не скажу, что со всеми клубами поговорил. Например, не довелось с «Витебском».
– Многие клубы говорят, что могут не доиграть чемпионат. Возможно ли такое в рамках ПФЛ?
– Конечно, возможно. Есть у всех какая-то подушка безопасности. У кого-то большая, у кого-то практически отсутствует. Кризис, экономика валится, денег нет. Хочешь, не хочешь, но если не в состоянии, то ты не потянешь. Я же говорю и про нас. Мы еле отскочили. Могло и
Никогда не знаю, что будет потом. Про Дениса Шунто даже не вспоминаю. Может, он даже не помнит, но как-то на бегу узнал про «Динамо» и спросил: «Вы как, надолго?». Я ответил, что может закончиться в любой месяц. Мы своими деньгами ходим, рискуем.
У клубов
– Вы говорили, что в первый год ПФЛ заработали бы 1 миллион долларов.
– Эта сумма занижена. Просто меня спросили про миллион, я сказал да, миллион. У нас были две предварительные договоренности. Компании выходили на нас. Мы начали искать специалистов, которые понимают, как работают лиги в других странах. Говорили с одной итальянской компанией, с одной испанской. Действительно абсолютно всерьез рассчитывали и получили бы эти контракты. Продавали бы белорусский чемпионат, даже паровозов цепляли бы в пакете с большим чемпионатом. И он бы продался. За 2-3 миллиона евро спокойно продавали бы права на белорусский чемпионат.
Это, заметьте, еще до коронавируса. Когда наш чемпионат нафиг никому не нужен был. Плюс можно было бы реструктурировать доходы от продажи букмекерам. Они, если не путаю, платят около 300 тысяч в год, – заявил Зайцев.
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» порассуждал о создании ПФЛ в Беларуси.
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