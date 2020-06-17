Шесть летних площадок, где можно поесть и отдохнуть, не думая о коронавирусе

Источник материала: Tut.by

С приходом тепла многие минчане просто не могут сидеть дома, несмотря на то, что Беларусь перешагнула рубеж в 50 тысяч случаев COVID-19. Специально для тех, кому невтерпеж выйти на улицу, AFISHA.TUT.BY подобрала несколько городских площадок, где можно относительно безопасно провести время и попробовать недорогую уличную еду.





Эта площадка во дворике заводских зданий всего за несколько лет действительно стала любимым пространством минчан — молодежи, парочек, семей с детьми, тусовщиков и тихонь. Летом здесь работают фудтраки, которые предлагают сеты с уличной едой, тут же можно заказать напитки. Ежедневно в «Песочнице» проходят концерты, играют диджеи и вообще кипит жизнь.

В этом году локация открылась позже обычного — 4 июня. При этом организаторы подумали о том, чтобы их гостям было более безопасно здесь находиться. Траки с едой находятся на достаточном расстоянии, антисептики — на каждом углу, а сцену так и вовсе смонтировали на крыше. Больше стало и посадочных мест. К тому же сотрудники площадки работают в масках, а все сеты можно взять навынос.

Когда: ежедневно, 12.00-23.00

Где: ул. Куйбышева, 45

Сколько: вход — свободный, сеты — 8 рублей





В Минске на бывшей заводской территории заработало пространство «Dвор» — и это перезапуск проекта Art Arena. Официально после ребрендинга площадка открылась 13 июня, и теперь там можно угоститься едой и напитками и провести время всей семьей. На фудкорте «Dвора» находится 21 домик с уличной едой на любой вкус. Здесь есть паназиатская, армянская, корейская кухни. Есть и белорусские блюда, например драники с мясом медведя и бобра. Каждый корнер предлагает что-то особенное, чего нет у конкурентов.

В отличие от Art Arena, во «Dворе» будет не одна, а уже две зоны. Первая — семейная: здесь есть качели, скоро повесят гамаки и установят экран, где по будням будут бесплатно показывать кино. Вторая — только для взрослых: там можно будет заказать какой-нибудь коктейль. К слову, перчатки, маски и антисептики можно попросить в любой точке общепита и вам дадут их абсолютно бесплатно.

Когда: ежедневно, 12.00-23.00

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно





Мясной дворик Meat Yard за Дворцом искусств предлагает устроить городской пикник в центре для тех, кто действительно любит мясо. В меню — американское барбекю и гриль, бургеры, сэндвичи, шаурма с брискетом и другие блюда, которые вряд ли порадовали бы вегетарианцев. Здесь много места, но при этом пока что немноголюдно, поэтому коронавируса в Meat Yard не боятся. Иногда тут устраивают тематические вечера с кинопросмотром, играют в настолки; уместиться можно на креслах-мешках, которые рассыпаны по периметру площадки, столики под навесом также предусмотрены.

Фудблогер и автор Instagram-журнала «ГдеХодил» Григорий отмечает , что из минусов в мясном дворике — платный туалет в здании дворца.

Когда: вторник-воскресенье, 11.00-23.00

Где: ул. Козлова, 3

Сколько: бесплатно

Площадка на набережной Свислочи





Рядом со столичным баром BackDoor также разместилась летняя площадка. Людей на ней обычно немного: возможно, потому, что многие о ней вообще не знают. Чтобы сюда попасть, нужно свернуть с тусовочной Октябрьской в сторону реки и пройти через калитку. Там вы найдете дворик у воды, где на свежем воздухе можно съесть одни из лучших (и недорогих) бургеров в Минске и заказать напитки. Владельцы площадки уверяют, что приняли все меры предосторожности в ситуации пандемии.

Кстати, периодически в самом баре крутят спортивные и киберспортивные мероприятия, так что футбольные фанаты или геймеры заодно смогут приземлиться в заведении, если боятся что-то упустить.

Когда: понедельник-четверг: 17.00-23.00, пятница: 17.00-2.00, суббота: 14.00-2.00, воскресенье: 14.00-23.00

Где: ул. Октябрьская, 16/3. Парковка: ул. Октябрьская, 10Б

Сколько: бесплатно

Пространство возле «Лаўкі»





Если уж на то пошло, площадка возле «Лаўкі» — один из самых известных уличных фудкортов Минска. Как таковых фудтраков на нем нет, но можно прихватить блин в «Дэпо», фалафель в MonkeyFood или панини в «Лаўцы» и спокойно перекусить здесь — на свежем воздухе в компании столичных модников. Но только если вам сильно повезет: часто тут все забито.

Когда: круглосуточно

Где: ул. Октябрьская, 23 (вход в арку)

Сколько: бесплатно

Бонус. «Белорусский дворик»





А вот вариант для тех, кто хочет перекусить на природе в центре города, но избегает многолюдных фудкортов. Недавно в столице открылось летнее кафе «Белорусский дворик», которое будет работать с мая по октябрь. Несколько деревянных беседок, рассчитанные на 80 посадочных мест, рассыпаны по фруктовому саду возле ресторана «У фонтана». Тут подают блюда европейской и белорусской кухни, есть мангал-меню: шашлыки, птица, рыба и овощи-гриль. По выходным на террасе играет живая музыка, но в целом здесь спокойно и, главное, безопасно.

Когда: будни: 12.00-23.00, выходные: 16.00-23.00

Где: ул. Амураторская, 4 (ст. м. «Молодежная»)

Сколько: бесплатно, можно заранее забронировать столик

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