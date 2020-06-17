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Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты
17.06.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности авиакомпании выполняют сейчас 118 тысяч рейсов в сутки. В минувшие годы этот показатель был выше – 181 тысяча. В основном, прирост перевозок сейчас происходит благодаря внутреннему сообщению.
Пока международный трафик рискнули возобновить далеко не все страны. С 15 июня полеты за границу одобрили Украина и Египет. Страны Евросоюза планируют открыть границы с 1 июля.
При этом, несмотря на постепенное возобновление авиасообщения по Европе, глава Международной ассоциации воздушного транспорта предупредил, что межконтинентальные перелеты для обычных пассажиров вряд ли возобновятся до конца года.
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Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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