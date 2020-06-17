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Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

17.06.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

В общей сложности авиакомпании выполняют сейчас 118 тысяч рейсов в сутки. В минувшие годы этот показатель был выше – 181 тысяча. В основном, прирост перевозок сейчас происходит благодаря внутреннему сообщению.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

Пока международный трафик рискнули возобновить далеко не все страны. С 15 июня полеты за границу одобрили Украина и Египет. Страны Евросоюза планируют открыть границы с 1 июля.

Стало известно, когда возобновятся межконтинентальные перелёты

При этом, несмотря на постепенное возобновление авиасообщения по Европе, глава Международной ассоциации воздушного транспорта предупредил, что межконтинентальные перелеты для обычных пассажиров вряд ли возобновятся до конца года.

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Новости мира. После длительного простоя из-за пандемии коронавируса мировые авиаперевозки восстановились на 65%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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