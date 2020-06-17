«Боюсь, что заберут ребенка». К жене задержанного в Гродно по «делу Тихановского» пришла опека

Источник материала: Tut.by

Гродненца Владимира Наумика задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. По словам Виталии Наумик, супруги мужчины — Владимир попал в гущу событий на Советской площади случайно — проходил мимо. Девушка уверена, он оказался не в том месте и не в то время, ведь политикой мужчина ранее не интересовался, в семье ни о блогере Сергее Тихановском, ни о его стримах не было даже упоминаний. Виталия надеялась, что мужа, разобравшись во всем, отпустят. Но Владимир остается в СИЗО до сих пор. А утром 17 июня к Виталии пришли представители детского сада, куда ходит ее пятилетняя Лиза, чтобы проверить условия проживания ребенка.





Гродненка говорит, что основанием для проверки, по словам представителей садика, стало письмо из РОВД. В нем было написано, что в блоке общежития, где проживает семья, во время обыска был беспорядок, валялась бутылка из-под спиртного и были окурки.

Виталия удивляется — дома никто не выпивает и не курит. Она считает, что таким образом на нее хотят оказать давление и запугать.

Девушка рассказывает, что после 29 мая ее жизнь разделилась на до и после. До — простая и понятная повседневность. Муж работает инженером-конструктором на Гродненском заводе торгового машиностроения. Виталия — кладовщица. Пятилетняя Лиза ходит в садик. Семья живет в блоке в общежитии от предприятия и стоит в очереди на квартиру.

— Я политикой никогда не интересовалась. Не особо знала, что у нас происходит. С мужем никогда не обсуждали какие-то такие темы. Мы простая семья: работаем, живем. 29 мая у Лизы был выпускной в саду. Из-за ситуации с коронавирусом на праздник можно было пойти только одному из родителей. Пошла я. В тот же день у сестры мужа был день рождения. Вова планировал купить торт и подарки, — вспоминает Виталия и говорит, что после окончания утренника позвонила мужу. Тот был на Советской площади.

— Он собирался сесть в маршрутку и съездить к сестре в Зарицу (микрорайон на окраине города, — прим. TUT.BY). Потом я его еще раз набрала, но телефон уже не отвечал. Я подумала, что, может быть, села батарейка. И особо не беспокоилась. Но его все не было. Ну, мало ли что — задержался у родственников, кого-то встретил и зашел в бар. Но утром мужа тоже не было. Тогда я начала обзванивать родственников. Наконец, тетя мне сказала, что на Советской площади накануне задерживали людей, Вова может быть тоже в милиции. Я же сама ни о каком пикете ничего не знала. И была удивлена. Но позвонила в милицию, где выяснила, что муж вроде бы находится в РОВД на улице Гая, но там его, как оказалось позже, тоже не было. И только потом мне позвонила адвокат и сказала, что Вова — в Минске в СИЗО.





Виталия вспоминает события 29−30 мая буквально по минутам. У нее до сих пор больше вопросов, чем ответов.

— Я не понимаю, почему моего мужа задержали. Он ничего не делал противозаконного. Да и другие люди тоже. Думаю, что он из любопытства подошел на пикет, где было много людей, чтобы посмотреть на происходящее. Но разве это запрещено? — недоумевает Виталия.

Потом, в понедельник, 1 июня, в блоке общежития, где проживает семья, прошел обыск. Гродненка рассказывает, что после у семьи изъяли флешки и компьютер.

— Сотрудники задавали мне странные и провокационные вопросы. Например, не хочу ли я уехать за границу, — вспоминает Виталия. Она признается — была уверена, что мужа выпустят через несколько дней после задержания.

Но Владимиру Наумику предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

— Я не знаю сейчас, что происходит с моим мужем. Он написал мне письмо, но оно так и не дошло. О том, что его перевели на «Володарку», узнала из прессы. Я сейчас за всем слежу и читаю новости. Приходится всем интересоваться. Я ради интереса посмотрела и стримы Тихановского, а потом и видео задержания в Гродно, — признается Виталия.

Всю беседу девушка не может сдержать слез. Она рассказывает, что сейчас осталась без поддержки мужа. В том числе и материальной. Зарплата девушки небольшая. Что будет с работой мужа — она не знает. Говорит, что незадолго до 29 мая Владимиру предложили должность ведущего инженера.





— Значит, он на хорошем счету у начальства, — говорит девушка.

Сейчас ей помогают неравнодушные люди, правозащитники, очень поддерживает семья.

Утром 17 июня к Виталии пришли представители детского сада № 96, куда ходит пятилетняя Лиза. Сказали, что поступило сообщение и комиссии необходимо проверить условия проживания ребенка.

Виталия рассказывает, что в состав комиссии входила воспитательница, психолог и заведующая детским садом.





— Про воспитателя и психолога ничего не скажу. Они молчали. Но заведующая начала мне говорит, что мой муж пошел на пикет «заработать деньги». Какие деньги? Спросили еще почему-то про родителей мужа. Они осмотрели комнату Лизы, заглянули в холодильник и шкафчики. А потом сказали, что пришло письмо, где написано про бутылки, окурки и бардак. Может быть, дома тогда, во время обыска, и лежали вещи как-то не так, но это было утро. Ну, а по поводу алкоголя и сигарет — дома никто не курит и не выпивает. Я не знаю, кто это придумал и считаю, что таким образом на меня пытаются оказать какое-то давление. Но зачем? Опасаюсь, что могут забрать ребенка, ведь муж сейчас в СИЗО, а я осталась одна. Ребенка надо оформлять в школу, а я не знаю, что делать. Этот блок нам дали на работе Вовы. Если его не выпустят, мы можем лишиться жилья. В таком случае я не знаю, где буду жить и в какую школу отдавать ребенка, — плачет Виталия. Она растеряна и признается, что привыкла советоваться с мужем, обсуждать насущные дела, и сейчас к этой новой для нее реальности привыкнуть очень тяжело.





— Знаете, малышка все время спрашивает: «Где папа?». А что я могу ей сказать? Говорю, что уехал в командировку…

Заведующая детским садом № 96 Светлана Янченюк по телефону комментировать ситуацию TUT.BY отказалась, однако и на рабочем месте женщины также не оказалось. Правда, ранее она рассказывала местному порталу Hrodna.life, что педагоги не оказывали давления на Виталию Наумик. Просто пришли к ней поговорить и проверить условия проживания.

— Мы получили бумагу и на основании нее пришли ознакомиться. Мы сейчас проводим социальное расследование, которое длится 15 дней. Никакого давления на маму не осуществляется. Все проходит в рамках закона и ничего не нарушается.





— Мы приехали посмотреть условия проживания и содержания ребенка в рамках декрета президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Все делается согласно документам. Ребенок у них активный, девочка веселая в саду, всегда чистоплотная. Никаких факторов способствующих изъятию ребенка у них в семье нет, — рассказала порталу заведующая.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.





На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов. 9 июня стало известно , что Тихановскому и другим задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК РБ.

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