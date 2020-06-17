ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Боюсь, что заберут ребенка». К жене задержанного в Гродно по «делу Тихановского» пришла опека

17.06.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненца Владимира Наумика задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. По словам Виталии Наумик, супруги мужчины — Владимир попал в гущу событий на Советской площади случайно — проходил мимо. Девушка уверена, он оказался не в том месте и не в то время, ведь политикой мужчина ранее не интересовался, в семье ни о блогере Сергее Тихановском, ни о его стримах не было даже упоминаний. Виталия надеялась, что мужа, разобравшись во всем, отпустят. Но Владимир остается в СИЗО до сих пор. А утром 17 июня к Виталии пришли представители детского сада, куда ходит ее пятилетняя Лиза, чтобы проверить условия проживания ребенка.


Гродненка говорит, что основанием для проверки, по словам представителей садика, стало письмо из РОВД. В нем было написано, что в блоке общежития, где проживает семья, во время обыска был беспорядок, валялась бутылка из-под спиртного и были окурки.

Виталия удивляется — дома никто не выпивает и не курит. Она считает, что таким образом на нее хотят оказать давление и запугать.

Девушка рассказывает, что после 29 мая ее жизнь разделилась на до и после. До — простая и понятная повседневность. Муж работает инженером-конструктором на Гродненском заводе торгового машиностроения. Виталия — кладовщица. Пятилетняя Лиза ходит в садик. Семья живет в блоке в общежитии от предприятия и стоит в очереди на квартиру.

— Я политикой никогда не интересовалась. Не особо знала, что у нас происходит. С мужем никогда не обсуждали какие-то такие темы. Мы простая семья: работаем, живем. 29 мая у Лизы был выпускной в саду. Из-за ситуации с коронавирусом на праздник можно было пойти только одному из родителей. Пошла я. В тот же день у сестры мужа был день рождения. Вова планировал купить торт и подарки, — вспоминает Виталия и говорит, что после окончания утренника позвонила мужу. Тот был на Советской площади.

— Он собирался сесть в маршрутку и съездить к сестре в Зарицу (микрорайон на окраине города, — прим. TUT.BY). Потом я его еще раз набрала, но телефон уже не отвечал. Я подумала, что, может быть, села батарейка. И особо не беспокоилась. Но его все не было. Ну, мало ли что — задержался у родственников, кого-то встретил и зашел в бар. Но утром мужа тоже не было. Тогда я начала обзванивать родственников. Наконец, тетя мне сказала, что на Советской площади накануне задерживали людей, Вова может быть тоже в милиции. Я же сама ни о каком пикете ничего не знала. И была удивлена. Но позвонила в милицию, где выяснила, что муж вроде бы находится в РОВД на улице Гая, но там его, как оказалось позже, тоже не было. И только потом мне позвонила адвокат и сказала, что Вова — в Минске в СИЗО.


Виталия вспоминает события 29−30 мая буквально по минутам. У нее до сих пор больше вопросов, чем ответов.

— Я не понимаю, почему моего мужа задержали. Он ничего не делал противозаконного. Да и другие люди тоже. Думаю, что он из любопытства подошел на пикет, где было много людей, чтобы посмотреть на происходящее. Но разве это запрещено? — недоумевает Виталия.

Потом, в понедельник, 1 июня, в блоке общежития, где проживает семья, прошел обыск. Гродненка рассказывает, что после у семьи изъяли флешки и компьютер.

— Сотрудники задавали мне странные и провокационные вопросы. Например, не хочу ли я уехать за границу, — вспоминает Виталия. Она признается — была уверена, что мужа выпустят через несколько дней после задержания.

Но Владимиру Наумику предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

— Я не знаю сейчас, что происходит с моим мужем. Он написал мне письмо, но оно так и не дошло. О том, что его перевели на «Володарку», узнала из прессы. Я сейчас за всем слежу и читаю новости. Приходится всем интересоваться. Я ради интереса посмотрела и стримы Тихановского, а потом и видео задержания в Гродно, — признается Виталия.

Всю беседу девушка не может сдержать слез. Она рассказывает, что сейчас осталась без поддержки мужа. В том числе и материальной. Зарплата девушки небольшая. Что будет с работой мужа — она не знает. Говорит, что незадолго до 29 мая Владимиру предложили должность ведущего инженера.


— Значит, он на хорошем счету у начальства, — говорит девушка.

Сейчас ей помогают неравнодушные люди, правозащитники, очень поддерживает семья.

Утром 17 июня к Виталии пришли представители детского сада № 96, куда ходит пятилетняя Лиза. Сказали, что поступило сообщение и комиссии необходимо проверить условия проживания ребенка.

Виталия рассказывает, что в состав комиссии входила воспитательница, психолог и заведующая детским садом.


— Про воспитателя и психолога ничего не скажу. Они молчали. Но заведующая начала мне говорит, что мой муж пошел на пикет «заработать деньги». Какие деньги? Спросили еще почему-то про родителей мужа. Они осмотрели комнату Лизы, заглянули в холодильник и шкафчики. А потом сказали, что пришло письмо, где написано про бутылки, окурки и бардак. Может быть, дома тогда, во время обыска, и лежали вещи как-то не так, но это было утро. Ну, а по поводу алкоголя и сигарет — дома никто не курит и не выпивает. Я не знаю, кто это придумал и считаю, что таким образом на меня пытаются оказать какое-то давление. Но зачем? Опасаюсь, что могут забрать ребенка, ведь муж сейчас в СИЗО, а я осталась одна. Ребенка надо оформлять в школу, а я не знаю, что делать. Этот блок нам дали на работе Вовы. Если его не выпустят, мы можем лишиться жилья. В таком случае я не знаю, где буду жить и в какую школу отдавать ребенка, — плачет Виталия. Она растеряна и признается, что привыкла советоваться с мужем, обсуждать насущные дела, и сейчас к этой новой для нее реальности привыкнуть очень тяжело.


— Знаете, малышка все время спрашивает: «Где папа?». А что я могу ей сказать? Говорю, что уехал в командировку…

Заведующая детским садом № 96 Светлана Янченюк по телефону комментировать ситуацию TUT.BY отказалась, однако и на рабочем месте женщины также не оказалось. Правда, ранее она рассказывала местному порталу Hrodna.life, что педагоги не оказывали давления на Виталию Наумик. Просто пришли к ней поговорить и проверить условия проживания.

— Мы получили бумагу и на основании нее пришли ознакомиться. Мы сейчас проводим социальное расследование, которое длится 15 дней. Никакого давления на маму не осуществляется. Все проходит в рамках закона и ничего не нарушается.


— Мы приехали посмотреть условия проживания и содержания ребенка в рамках декрета президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Все делается согласно документам. Ребенок у них активный, девочка веселая в саду, всегда чистоплотная. Никаких факторов способствующих изъятию ребенка у них в семье нет, — рассказала порталу заведующая.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.


На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов. 9 июня стало известно, что Тихановскому и другим задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК РБ.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненца Владимира Наумика задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. По словам Виталии Наумик, супруги мужчины - Владимир...
 
Новости дня
Новости
 
«Спарта» мимо Мальты: Кубок Регионов УЕФА отменен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика