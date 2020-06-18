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Беларусь одолжит $1,25 млрд на внешних рынках
18.06.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.
Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд.
Беларусь размещает «длинные» выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.
Во вторник представители Минфина страны провели серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.
Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал».
Что это значит?
Таким образом Минфин Беларуси хочет получить на внешних рынках дополнительные финансовые ресурсы, которые сегодня так нужны белорусской экономике. Ранее разместить еврооблигации планировалось в марте. Но размещение отложили из-за высокой волатильности на финансовых рынках, связанной с пандемией коронавируса. Минфин сообщил тогда, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года с учетом рыночных условий.
Источник: Myfin.by
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Беларусь размещает два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Об этом сообщает interfax.by со ссылкой на...
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