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Беларусь одолжит $1,25 млрд на внешних рынках

18.06.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.

Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд.

Беларусь размещает «длинные» выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.

Во вторник представители Минфина страны провели серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.

Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал».

Что это значит?

Таким образом Минфин Беларуси хочет получить на внешних рынках дополнительные финансовые ресурсы, которые сегодня так нужны белорусской экономике. Ранее разместить еврооблигации планировалось в марте. Но размещение отложили из-за высокой волатильности на финансовых рынках, связанной с пандемией коронавируса. Минфин сообщил тогда, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года с учетом рыночных условий.

Источник: Myfin.by
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Беларусь размещает два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Об этом сообщает interfax.by со ссылкой на...
 
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