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В преддверии Дня медицинского работника представители бизнеса поздравляют врачей
18.06.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ преддверии Дня медицинского работника представители бизнеса и просто неравнодушные люди поздравляют врачей с их профессиональным праздником. Защитная экипировка, дезинфицирующие средства, сладкие подарки тем, кто ежедневно спасает жизни. О благотворительной помощи - Юлия Хмель.
Из жарких Эмиратов в не менее жаркую Беларусь, судя по последней погоде, и от чистого сердца. Маски, костюмы, бахилы, антисептики. Более 12 тонн средств защиты сегодня передали для борьбы с COVID-19 в Республиканский научно-практический центр спорта. Гуманитарный груз из Объединенных Арабских Эмиратов медики будут использовать для поддержания санитарного режима на ведомственных объектах.
Поддержать тех, кому нужна особая забота, приехала и депутаты Палаты представителей Мария Василевич. Приют Фрунзенского района Минска - часть ее округа. За ребятами приглядывает регулярно. На сей раз от депутатского корпуса в приют передала 50 литров дезинфицирующих средств и около 250 масок.
Помощь детской инфекционной больнице
А это уже детская инфекционная больница столицы. С начала марта здесь работают исключительно с пациентами, у которых подтвержден COVID-19. И если сперва принимали только детей, то сейчас лечат и взрослых.
Подарки 6-й больнице Минска от представителей бизнеса
Поблагодарили тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает жизни других и представители бизнеса. 4 тысячи защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек и около 18 тысяч нарукавников передали в 6-ю клиническую больницу Минска.
Кроме необходимой экипировки, корзинки со сладостями для всего персонала больницы, а этого ровно 1602 праздничных набора. Тем, кто в декретном отпуске или на больничном, подарки доставят домой.
В ближайшее время в больницу привезут экспресс-тесты на антитела к COVID-19, которые позволят проводить не только качественный, но и количественный анализ.
6-я городская клиническая больница - одно из первых медучреждений, которое бросило все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сегодня оно полностью перепрофилировано для пациентов с COVID-19. И такая помощь медработникам, как хорошая пилюля для поднятия боевого духа на передовой.
Более 1900 пациентов с COVID-19 выписали из 6-й больницы
При этом статистика выздоровевших с каждым днем растет. Только, например, в 6-й больнице Минска с момента поступления первого пациента выписали более 1900 человек, переболевших COVID-19. А это самый лучший подарок ко Дню медработников, который наши врачи отметят уже в это воскресенье.
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В преддверии Дня медицинского работника представители бизнеса и просто неравнодушные люди поздравляют врачей с их профессиональным праздником. Защитная...
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