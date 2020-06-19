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Чемпионат России. 23-й тур. «Крылья» против «Ахмата», ЦСКА Гончаренко сыграет в субботу с «Зенитом»

19.06.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

23-й тур стартует матчем «Крылья Советов» – «Ахмат». Также сегодня, вероятно, состоится игра между «Сочи» и «Ростовом», несмотря на коронавирус у дончан.

В субботу «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а в центральном матче тура встретятся ЦСКА и «Зенит».

В воскресенье «Локомотив» ждет игра с «Оренбургом», «Краснодар» примет «Динамо».

Чемпионат России

23-й тур

Крылья Советов – Ахмат
Дата проведения
19 июня, 18.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Ростов
Дата проведения
19 июня, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Рубин
Дата проведения
20 июня, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Спартак
Дата проведения
20 июня, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
20 июня, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Тамбов
Дата проведения
21 июня, 15.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Оренбург
Дата проведения
21 июня, 17.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Динамо Москва
Дата проведения
21 июня, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
 
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