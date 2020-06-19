Чемпионат России. 23-й тур. «Крылья» против «Ахмата», ЦСКА Гончаренко сыграет в субботу с «Зенитом»

Источник материала: Tribuna.com

Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

23-й тур стартует матчем «Крылья Советов» – «Ахмат». Также сегодня, вероятно, состоится игра между «Сочи» и , несмотря на коронавирус у дончан.

В субботу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а в центральном матче тура встретятся ЦСКА и «Зенит».

В воскресенье ждет игра с «Оренбургом», примет .

Чемпионат России

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.