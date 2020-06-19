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Чемпионат России. 23-й тур. «Крылья» против «Ахмата», ЦСКА Гончаренко сыграет в субботу с «Зенитом»
19.06.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
23-й тур стартует матчем «Крылья Советов» – «Ахмат». Также сегодня, вероятно,
В субботу
В воскресенье
Чемпионат России
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
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