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В Париже заработают последние 17 станций метро, а в Чехии отменят обязательное ношение масок

19.06.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Мир продолжает выздоравливать и выходить из затянувшегося локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Париже со следующей недели возобновят работу последние 17 станций метро.

В Париже заработают последние 17 станций метро, а в Чехии отменят обязательное ношение масок

Отметим, из-за пандемии коронавируса в середине марта были закрыты 60 парижских станций из 300. Они открывались постепенно на фоне ослаблений карантинных ограничений. В целях безопасности пассажиры общественного транспорта все еще должны носить маски. Если же ее нет, придется заплатить штраф.

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В Париже заработают последние 17 станций метро, а в Чехии отменят обязательное ношение масок

А в Чехии, наоборот, намерены отменить обязательное ношение этого медицинского изделия. С 1 июля жители могут не надевать маски в транспорте и помещениях. Речь идет лишь о тех регионах, где не фиксируются локальные вспышки COVID-19.

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Новости мира. Мир продолжает выздоравливать и выходить из затянувшегося локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Париже со следующей недели...
 
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