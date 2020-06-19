Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике на помощи людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.





"Да, нет катастрофы в экономике, но есть определенные проблемы, связанные с тем, что мир закрылся. И еще экономика в мире не раскрутилась. Он начинает (этот мир) открываться на более высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Тогда меньше был уровень заболеваемости - закрылись, а сейчас начинают открываться, потому что наделали ошибок. Это не ослабило этот вирус. Наоборот, везде уже заговорили о второй волне, а кое-где она началась", - отметил белорусский лидер.





"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям", - подчеркнул глава государства.

Он в связи с этим упомянул о выплате заработной платы, особенно на частных предприятиях. "Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия. На курорты - Канары, Гоа, Таиланд - деньги нашли выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут. Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми", - сказал Президент.





Однако есть предприятия, акцентировал внимание глава государства, которые действительно попали в сложное положение. "И этим предприятиям надо помочь", - сказал он.