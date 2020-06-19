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Россия предложила Беларуси свое лекарство от коронавируса. О чем речь?

19.06.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным президент России предложил Беларуси российский препарат, который назначают пациентам с коронавирусом. Путин сказал, что его получили на основе японских лекарств и он «хорошо работает». О каком лекарстве могла идти речь?

Россия предложила Беларуси свое лекарство от коронавируса. О чем речь?

Фото: Reuters

Сегодня, 19 июня, во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в том числе зашла речь о борьбе с пандемией коронавируса.

«В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. Как было отмечено, этот препарат эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси», — говорится в сообщении на сайте президента.

Во время сегодняшней встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент также отметил, что Владимир Путин предложил Беларуси новое лекарство, которое апробировано в России и показало эффективность.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, — рассказал Александр Лукашенко.

Президент сказал, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении.

Сказать точно, о каком именно лекарстве шла речь, нельзя. Однако известно, что новое российское лекарство от коронавируса — «Фавипиравир» под торговым названием «Авифавир». Именно оно создано на основе японского препарата, известного под брендом «Авиган».

На сайте Минздрава России есть сообщение от 1 июня 2020 года. В нем говорится, что ведомство выдало регистрационное удостоверение на препарат прямого противовирусного действия «Фавипиравир» (торговое наименование «Авифавир») отечественного производства, показавший в клинических испытаниях эффективность против COVID-19. Также там указано, что, по предварительной оценке, эффективность «Фавипиравира» составила около 90%.

— Это прямой противовирусный препарат, который действует непосредственно на вирус. На первом этапе исследований было показано, что элиминация вируса происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются, — в среднем время элиминации вируса составляло около четырех дней, в отличие от контрольной группы, где она составляла около девяти дней, — рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он также добавил, что все побочные эффекты описаны в инструкции к препарату. Кроме того, все пациенты, дающие согласие на участие в испытаниях, подписывают информированное согласие, в котором описаны все возможные риски применения препарата.

Говорится, что по итогам первого этапа клинических исследований российский «Фавипиравир» продемонстрировал безопасность: не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

«Фавипиравир» в Беларуси также используется при лечении пациентов с COVID-19. В приказе Минздрава от 5 июня 2020 года № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19» прописано, как его назначают. Препарат рекомендован пациентам со среднетяжелым течением инфекции. Его применяют после решения консилиума врачей при условии информированного согласия пациента или его законных представителей со строгим контролем безопасности лечения.

 
 
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  Во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным президент России предложил Беларуси российский препарат, который назначают пациентам...
 
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