ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

19.06.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема иностранных кредитов. Некоторые готовы нам оказать поддержку, но в придачу навязывают еще и свои условия.

Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии.

Слушайте, я не хочу, чтобы не дай бог повторилась ситуация в Беларуси как в Италии. Я этого не хочу, у нас своя страна, своя ситуация. И дай бог, чтобы мы дальше закончили с этим коронавирусом как сейчас.

Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость?

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в...
 
Новости дня
Новости
 
Россия предложила Беларуси свое лекарство от коронавируса. О чем речь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика