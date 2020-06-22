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Минздрав вскрыл тревожную правду о ситуации с коронавирусом. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 22 июня

22.06.2020 06:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К раннему утру 22 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,86 миллиона. Скончались – 465,8 тысячи человек, излечились – 4,4 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,27 миллиона;
  • Бразилия: 1,03 миллиона;
  • Россия: 583,9 тысячи;
  • Индия: 410,5 тысячи.
  • Британия: 305,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 119,9 тысячи;
  • Бразилия: 50 тысяч;
  • Британия: 42,7 тысячи;
  • Италия: 34,6 тысячи;
  • Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 58 505 случаев коронавируса. Поправились 37 666 человек, умерли – 346.
  • Минздрав озвучил тревожный факт о ситуации с ковидом в Беларуси: люди рано расслабились при пандемии. Народ стал ощутимо меньше уделять внимание мерам безопасности, и это, по словам главы ведомства Владимира Караника, «уже не ощущение, а объективная реальность». Минздрав вновь призвал беларусов соблюдать дистанцию и надевать защитные маски в местах скопления людей, особенно это касается тех, кто особенно уязвим перед инфекцией.
  • Караник также сказал, что вирус бесследно не исчезнет. С его слов, есть вероятность, что произойдет вторая волна эпидемии (ранее чиновник говорил, что ее предположительного возвращения ждут этой осенью). Но даже если это случится, волна будет менее значимой, и система здравоохранения к ней готова гораздо лучше, чем в первый раз.
  • Есть надежда, что Греция откроется для беларусов с 1 июля. И уже визовый центр Греции в Минске сообщил, что с 29 июня распахнет свои двери. Он станет принимать заявки на получение визы только для поездок, которые должны состояться после 1 июля 2020 года. При условии, что в это время не продлится запрет на въезд в Грецию.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
Теги: Минск
 
 
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К раннему утру 22 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,86 миллиона. Скончались – 465,8 тысячи человек, излечились – 4,4 миллиона. Такие данные...
 
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