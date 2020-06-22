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Министр Караник: белорусы меньше соблюдают меры безопасности во время пандемии

22.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы стали меньше уделять внимания мерам безопасности в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По его словам, в Беларуси ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой. «Мы видим снижение как по инфицированным, так и снижение по пациентам, которые имеют осложнение коронавирусной инфекции в виде пневмоний», — сказал Караник.

По состоянию на 21 июня в Беларуси зарегистрировано 58,5 тысячи случае коронавируса. Прирост за сутки — 569 случаев. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки).

Однако, по мнению Караника, в условиях распространения коронавируса белорусы рано расслабились. «Народ стал меньше уделять внимания мерам безопасности», — сказал министр.

Он еще раз напомнил, что рекомендации Минздрава по защите особо уязвимых групп населения (пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями) остаются в силе. Это социальное дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, домашний режим для граждан с признаками инфекционных заболеваний.

В Минздраве Беларуси не исключают возможность второй волны COVID-19. Но Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет в новой волне готова гораздо лучше, чем к первой. За это время белорусские медики использовали все возможности, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость.

А что касается ограничительных мер, то, по словам министра, классического медицинского карантина не было ни в одной стране. «Ограничительные меры в Беларуси были достаточно жесткие, но они были точечные. То есть эти точечные меры воздействия в любом случае остаются. Мы защищаем наиболее уязвимые слои населения», — сказал Караник.

 
 
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По его словам, в Беларуси ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.
 
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