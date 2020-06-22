Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская система здравоохранения готова к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции лучше, чем к первой. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.





Владимир Караник заметил, что в настоящее время ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Беларуси полностью контролируемая, как это и было ранее на протяжении всего периода эпидемии. "Мы видим снижение как по инфицированным, так и снижение количества пациентов, которые имеют осложнения коронавирусной инфекцией в виде пневмоний. И мы видим по многим регионам процесс обратного перепрофилирования коечного фонда в привычный режим работы", - сказал министр.

При этом Владимир Караник обратил внимание, что в Минздраве не исключают возможность второй волны COVID-19. "Мы должны готовиться к тому, что вирус все-таки останется в популяции. Поэтому мы используем все возможности, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость, - пояснил руководитель Минздрава. - А что касается ограничительных мер, нужно понимать, что классического медицинского карантина не было ни в одной стране. Ограничительные меры в нашей стране были достаточно жесткие, но они были точечные. То есть эти точечные меры воздействия в любом случае остаются. Мы защищаем наиболее уязвимые группы населения. Но мы надеемся, учитывая наш опыт, учитывая укрепление системы здравоохранения, учитывая наличие резервов, в любом случае вторая волна, если и будет, она будет менее значимой и система готова к ней гораздо лучше, чем к первой".

При этом министр заметил, что в последнее время белорусы стали расслабляться в отношении соблюдения мер безопасности. "Народ стал меньше уделять внимания мерам безопасности, поэтому еще раз хотелось бы напомнить, что наши рекомендации по защите особенно уязвимых групп населения (пожилого населения, также лиц, имеющих хронические заболевания), остаются в силе. Это и меры социального дистанцирования, и ношение масок в местах скопления людей именно для тех, у кого наиболее высокий риск осложнений", - подчеркнул Владимир Караник. Он также призвал граждан с признаками развития инфекционных заболеваний оставаться по возможности дома и вызывать к себе врача, а при передвижении за пределами жилья использовать средства защиты.

Руководитель министерства здравоохранения также рассказал о планах по обеспечению экспресс-тестами для определения антител учреждений здравоохранения в регионах Беларуси. По его словам, в настоящее время на территории нашей страны появились наборы ИФА (иммуноферментного анализа), которые позволяют автоматизировать процесс анализа. Часть крупных лабораторий планируют перевести на ИФА-тестирование, после этого в Минздраве появится возможность передавать экспресс-тесты даже в такие в мелкие учреждения здравоохранения, как амбулатории и ФАПы.