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Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил
22.06.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пополнение в рядах медтехники! Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил. Он поможет в диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией.
Впрочем, аппарату под силу исследования широкого профиля – от сердца и головного мозга до костно-суставной системы и органов грудной клетки. Техника позволяет определить повреждения, которые невозможно диагностировать при обычном обследовании. Вместе с томографом закупили инъектор для введения лекарств и наркозно-дыхательный аппарат.
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Пополнение в рядах медтехники! Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил. Он поможет в диагностике пациентов с...
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