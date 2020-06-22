Источник материала: ОНТ

Пополнение в рядах медтехники! Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил. Он поможет в диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией.

Впрочем, аппарату под силу исследования широкого профиля – от сердца и головного мозга до костно-суставной системы и органов грудной клетки. Техника позволяет определить повреждения, которые невозможно диагностировать при обычном обследовании. Вместе с томографом закупили инъектор для введения лекарств и наркозно-дыхательный аппарат.

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