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Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил

22.06.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил

Пополнение в рядах медтехники! Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил. Он поможет в диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией.

Впрочем, аппарату под силу исследования широкого профиля – от сердца и головного мозга до костно-суставной системы и органов грудной клетки. Техника позволяет определить повреждения, которые невозможно диагностировать при обычном обследовании. Вместе с томографом закупили инъектор для введения лекарств и наркозно-дыхательный аппарат. 

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Пополнение в рядах медтехники! Новый томограф закупили в главном военном клиническом медцентре Вооружённых сил. Он поможет в диагностике пациентов с...
 
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