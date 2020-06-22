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Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

23.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы», — сказал Роман Головченко.

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

Премьер-министр предложил также обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства, а также проведения заседания Совета Министров Союзного государства.

Роман Головченко обратил внимание, что ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. Так, на минувшей неделе министры иностранных дел Беларуси и РФ подписали соглашение о взаимном признании виз. Глава белорусского правительства назвал это соглашение знаковым и выразил уверенность, что оно будет работать на благо двух стран.

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

Дмитрий Мезенцев передал Роману Головченко послание от председателя правительства РФ Михаила Мишустина. «Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами», — отметил посол.

#заседания #Минск

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман...
 
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