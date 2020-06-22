Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент
«Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы», — сказал Роман Головченко.
Премьер-министр предложил также обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства, а также проведения заседания Совета Министров Союзного государства.
Роман Головченко обратил внимание, что ситуация с
Дмитрий Мезенцев передал Роману Головченко послание от председателя правительства РФ Михаила Мишустина. «Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами», — отметил посол.