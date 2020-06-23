COVID-19: кому сейчас сделают анализ, как лечат на дому и выдают больничный

Источник материала: Tut.by

Сейчас многие пациенты с коронавирусной инфекцией лечатся на дому. Это касается тех, у кого легкая и бессимптомная форма COVID-19, и тех, у кого пневмонии легкой степени тяжести. У многих читателей возникают вопросы, кому и при каких симптомах сегодня сделают тест на коронавирус, когда откроют больничный, если ты контакт первого уровня, и как сдать анализы, если ты на самоизоляции? Мы собрали письма читателей и попросили прокомментировать возможные ситуации главного внештатного специалиста по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава, главврача 39-й поликлиники Минска Ольгу Есманчик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ситуация 1. У взрослого человека температура 37,4, болит горло, заложен нос, пропало обоняние и не сильный кашель. Человек не контактировал ранее с заболевшими коронавирусом. Имеет ли он право на тест на коронавирус?

Согласно приказу Минздрава от 5 июня 2020 г. № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19» на коронавирус в Беларуси тестируют контакты первого уровня, контакты второго уровня среди детей до 10 лет при возникновении симптомов заболевания. Также тесты делают пациентам с клинической картиной, характерной для коронавирусной инфекции после КТ органов грудной клетки или рентгена при наличии типичной рентгенологической картины, подтверждающей пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-l9.

Ольга Есманчик объясняет: если человек не является контактом первого уровня, у него нет пневмонии, но есть симптомы респираторной инфекции, характерные для легкой формы клинического течения инфекции COVID-19, лечащий врач может предложить пройти тестирование. Есть показания для тестирования или нет, доктор решает на основе осмотра пациента, уточнив жалобы на состояние здоровья. То есть в таком случае пройти тест предложат не всем, у кого температура 37,4, болит горло и заложен нос.

— При наличии симптомов острых респираторных инфекций пациент должен остаться дома и по телефону позвонить в поликлинику по месту жительства. Медицинскому регистратору необходимо рассказать о причине обращения и описать свои симптомы, — говорит Ольга Есманчик.

По словам специалиста, в поликлинике должны объяснить, что пациенту делать дальше. Как правило, к нему домой направляют врача.

— Уже лечащий врач, уточнив жалобы, собрав анамнез заболевания и осмотрев пациента, назначает лечение и при наличии показаний определяет дополнительные обследования. У пациента, который не является контактом первого уровня, могут взять мазок на коронавирус или сделать экспресс-тест на антитела, но назначат ли такое исследование, решает лечащий врач, основываясь на клинических критериях заболевания пациента, — говорит специалист.

Ситуация 2. У человека температура 37,4, болит горло, заложен нос, пропало обоняние и не сильный кашель. Есть ли показания к компьютерной томографии или рентгену?

Если есть эпидемиологические данные, что у пациента может быть коронавирусная инфекция (например, это человек — контакт первого уровня), но у него вообще нет никаких симптомов острой респираторной инфекции, его состояние здоровья стабильное, нет симптомов дыхательной недостаточности, то такому пациенту рентген органов грудной клетки или КТ не делают.

Если же симптомы ОРИ есть и они уже на протяжении нескольких суток, при этом состояние здоровья тоже стабильное и нет дыхательной недостаточности, рентген или КТ сделают. Однако, какой вид исследования будет выполняться — рентген или КТ, зависит от диагностических возможностей поликлиники, потому что не во всех амбулаторных учреждениях есть КТ-аппараты.

— Для выполнения КТ органов грудной клетки поликлиники закреплены за стационарными учреждениями, в которые направляются пациенты для выявления рентгенологической симптоматики. Как правило, это пациенты, которые долечиваются от коронавирусной инфекции дома после пребывания в больнице или те, кого по показаниям на исследование направил лечащий врач (такими показаниями может быть ухудшение самочувствия пациента или показателей в анализе крови). Пациентов для проведения КТ органов грудной клетки доставляют на сантранспорте поликлиники, — говорит Ольга Есманчик.

Как часто пациенту делают рентген или КТ? Это зависит от клинических показаний и определятся лечащим врачом с учетом динамики течения заболевания.

Ситуация 3. У человека коронавирус и он лечится дома. Каким образом за состоянием пациента следит врач? Должен ли врач приходить к пациенту, как часто, нужно ли пациенту сдавать какие-то анализы на протяжении этого времени, если анализы сдавать нужно, то как?

Легкие и бессимптомные формы коронавирусной инфекции, пневмонии легкой степени тяжести лечатся на дому. За состоянием пациента дистанционно должен наблюдать медицинский работник (медсестра или помощник врача) по согласованию с лечащим врачом, который периодически тоже должен созваниваться с пациентом и спрашивать его о состоянии: температуре, наличии жалоб на заложенность носа, потерю вкуса, обоняния, кашель, одышку и др. Как часто к пациенту домой будут приезжать медицинские работники, решает лечащий врач в зависимости от состояния пациента.

Если у пациента нужно взять анализы, то к нему отправляют медбригаду. В ее состав могут входить участковая медсестра, фельдшер-лаборант или медсестра процедурного кабинета.

— Когда к пациенту приезжает медицинская бригада, она его осматривает, осуществляет забор назофарингеального мазка на инфекцию COVID-19 (в случае если осмотр проводится на 3 — 5-е сутки от момента контакта), берет кровь из вены, измеряет уровень кислорода в крови и артериального давления, регистрирует электрокардиограмму. Медицинская бригада назначает лечение, проводит экспертизу трудоспособности и выдает листок нетрудоспособности и/или справку о временной нетрудоспособности, также передает требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции и памятку, информирует пациента о критериях ухудшения состояния здоровья и порядке действий, если это произошло. По возвращении в поликлинику бригада передает врачу общей практики (участковому терапевту) информацию о результатах осмотра, медицинскую документацию для организации медицинского наблюдения за пациентом при помощи ежедневного опроса по телефону, — объясняет Ольга Есманчик.

Ситуация 4. Человек является контактом 1-го уровня, ему сказали сидеть на самоизоляции и ждать, когда приедут сделать мазок на коронавирус. Но в течение нескольких дней никто не приехал. Что делать?

При регистрации случая COVID-19 специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводят эпидемиологическое расследование. Его результаты передают в поликлинику по месту жительства (пребывания) пациента. Однако, когда человек узнал, что стал контактом первого уровня, ему нужно и самому позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом, чтобы ему открыли больничный.

— Если в течение дня (до 18.00) к человеку никто не приехал из сотрудников поликлиники, ему необходимо самому позвонить в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства (в регистратуру, заведующему отделением), так как учреждение работает до 20.00, и сообщить о том, что никто из медработников его не посещал. Это позволит не только направить к человеку бригаду медицинских работников для оказания медицинской помощи, но и своевременно провести экспертизу трудоспособности, — говорит Ольга Есманчик.

Ситуация 5. Человек является контактом 1-го уровня. С какого дня самоизоляции он имеет право на больничный? Со дня, когда тест на коронавирус оказался положительным, или со дня своей изоляции?

Как объясняет Ольга Есманчик, больничный выдают пациенту в тот день, когда медик установил у него временную нетрудоспособность. То есть контакту первого уровня больничный откроют с того дня, когда его осмотрит врач и вручит требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

— День отнесения пациента к контакту I уровня, является днем получения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции, которое вручает врач и он же проводит экспертизу трудоспособности, — говорит специалист.

Ситуация 6. У человека коронавирус и он лечится дома. Нужно ли ему ходить в поликлинику, чтобы сдавать анализы, или ходить в поликлинику человеку с подтвержденным коронавирусом нельзя? Если нельзя, то как ему сдавать анализы?

Показания для выполнения обследования определяет лечащий врач. Пациенту с коронавирусной инфекцией не надо ходить самому в поликлинику и подвергать риску инфицирования других.

— Например, если у человека постоянно во время коронавирусной инфекции была нормальная температура, а стала 37,2 и он сообщил об этом по телефону лечащему врачу, то к нему направят медицинскую бригаду и у него возьмут анализ крови. Если при посещении пациента медбригада увидит, что у пациента резко снизился уровень кислорода в крови, то его могут доставить для дообследования в стационар, — объясняет Ольга Есманчик.

Ситуация 7. У взрослого человека температура 37,5, кашель, одышка. В каком случае и при каких симптомах он может вызывать скорую? При каких симптомах его госпитализируют?

Если у пациента во время самоизоляции есть симптомы ОРИ в легкой форме: температура тела до 38 градусов, болит горло, насморк, сухой кашель — то нужно обращаться по телефону в поликлинику по месту жительства.

— Если самочувствие ухудшается, и температура тела повысилась выше 38 градусов, появилась одышка, недомогание, надо вызывать скорую и сказать диспетчеру, что был контакт с пациентом с коронавирусной инфекцией или то, что он сам — пациент с COVID-19. Пациента могут отвезти в больницу, а по результатам проведенного обследования решат госпитализировать его для дальнейшего лечения или продолжить наблюдение и лечение на дому, — объясняет Ольга Есманчик.