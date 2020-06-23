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47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

23.06.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В апреле благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation присоединился к Белорусскому Красному Кресту в борьбе с распространением COVID-19. Компания перечислила организации 100 000 USD. Большая часть из них, а именно 76 000 USD, ушла на закупку 47 600 респираторов FFP2.

47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

Все они будут переданы в учреждения здравоохранения:

  • Брестской области – 9000 шт.
  • Витебской области - 4200 шт.
  • Гомельской области – 9000 шт.
  • Гродненской области - 4200 шт.
  • Могилевской области - 8400 шт.
  • Минской области - 4800 шт.
  • города Минска - 6000 шт.

Еще 2000 останутся в резерве Белорусского Красного Креста.

24 000 USD будут потрачены на поддержание работы сестер милосердия медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», продолжающих ухаживать за тяжелобольными людьми по всей Беларуси.

— К сожалению, распространение COVID-19 в нашей стране продолжается, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться. Можно сказать, это забег на длинную дистанцию. В таких условиях любая помощь важна, даже самая маленькая. Но когда к нашему делу подключаются серьезные партнеры, мы намного быстрее можем справиться с проблемой и помочь большему количеству людей, - отмечает Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко.

Напомним, Белорусский Красный Крест уже давно сотрудничает с системой Coca-Cola. Вместе с компанией было реализовано множество проектов, в том числе и во время эпидемии коронавируса. Например, благодаря нашему партнерству, 18 белорусских больниц получили 3380 литров питьевой воды и 4200 литров газированных напитков.

Справочно. Глобальное партнерство было начато в 1917 году и закреплено в 2011 году Договором между The Coca-Cola Company и Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о сотрудничестве в преодолении последствий стихийных бедствий, а также в сфере информационно-просветительской работы.

В Беларуси партнерские отношения унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь» и Белорусского Красного Креста активно развиваются с 1 марта 2012 года. Совместные инициативы направлены на решение социальных проблем, оказание помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, распространение знаний об активном образе жизни.

За восемь лет сотрудничества предприятие передало Белорусскому Красному Кресту более 90 тысяч литров напитка на оказание помощи населению в условиях экстремально низких и высоких температур, наводнений, ураганов, пандемии, а также на организацию работы полевых волонтерских лагерей, во время которых сотрудники и добровольцы Белорусского Красного Креста проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Белорусский Красный Крест регулярно проводит тренинги по оказанию первой помощи для сотрудников унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Такое обучение направлено на практическую отработку действий, которые в критических ситуациях могут спасти чью-то жизнь.

47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation
47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation 47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

47600 респираторов для медиков закупили Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation

 
Теги: Минск
 
 
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  В апреле благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation присоединился к Белорусскому Красному Кресту в борьбе с распространением COVID-19. Компания перечислила организации...
 
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