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Минздрав рассказал о рекордно низком числе новых случаев COVID-19

23.06.2020 14:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусское Министерство здравоохранения рассказало о числе новых случаев коронавируса в стране за последние сутки. Оказалось, что показатели резко пошли вниз.

По данным Минздрава, в Беларуси на 23 июня было зарегистрировано 59 487 случаев коронавирусной инфекции, или плюс 464 новых случая за последние сутки, что является минимальным значением за последние недели.

Выздоровело и выписалось 38 688 пациентов. Всего за время эпидемии проведено 886 248 тестов. Число умерших за сутки выросло еще на шесть человек и составило 357 случаев. Традиционно, Минздрав рапортует о том, что все умершие имели ряд хронических заболеваний.

Напомним, что первый случай коронавируса в Беларуси был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. О нем стало известно 28 февраля, после чего вирус стал быстро распространяться по стране. Карантин власти так и не ввели, не закрывала Беларусь и свои границы.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское Министерство здравоохранения рассказало о числе новых случаев коронавируса в стране за последние сутки. Оказалось, что показатели резко пошли вниз.
 
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