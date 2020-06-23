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Минздрав рассказал о рекордно низком числе новых случаев COVID-19
23.06.2020 14:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусское Министерство здравоохранения рассказало о числе новых случаев коронавируса в стране за последние сутки. Оказалось, что показатели резко пошли вниз.
По данным Минздрава, в Беларуси на 23 июня было зарегистрировано 59 487 случаев коронавирусной инфекции, или плюс 464 новых случая за последние
Выздоровело и выписалось 38 688 пациентов. Всего за время эпидемии проведено 886 248 тестов. Число умерших за сутки выросло еще на шесть человек и составило 357 случаев. Традиционно, Минздрав рапортует о том, что все умершие имели ряд хронических заболеваний.
Напомним, что первый случай коронавируса в Беларуси
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Белорусское Министерство здравоохранения рассказало о числе новых случаев коронавируса в стране за последние сутки. Оказалось, что показатели резко пошли вниз.
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