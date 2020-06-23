«Есть те, кто на врачей смотрит, как на обслугу». Гинеколог, которая начала флешмоб #мызналикудашли

Источник материала: Tut.by

Марина Исакова — гинеколог, которая начала флешмоб #мызналикудашли . За несколько дней ее пост в Instagram собрал более 9 тысяч лайков и побудил высказаться о работе сотни других медиков. Что Марине писали в личные сообщения после? Кто из кандидатов в президенты лайкнул пост? И поддержал ли такой поступок муж, который тоже работает в государственной медицине? Об этом HEALTH.TUT.BY поговорил с Мариной.



Фото: www.instagram.com/marmih_gyn

Что писали в личку после поста

— Когда вы предложили медикам делиться накипевшим с хештегом #мызналикудашли, ждали ли такой реакции? О флешмобе написали не только в Беларуси.

— Я понимала, что реакция будет. Медики сейчас трудятся не покладая рук. Я не работаю с больными COVID-19, но вижу, каково приходится коллегам и друзьям.

Другой вопрос, что мне не понравилось, что в СМИ писали «гинеколог ответила так-то», «прокомментировала слова той-то»… Я никому ничего не комментировала, и ни одно издание до этого момента комментариев не просило. Это не прямой ответ конкретному человеку, там не указана фамилия. Это ответ всем, кто говорит медикам эти слова. Просто нужно понимать, когда фразу «Вы знали, куда шли» можно произнести, а когда нет. Сейчас — нельзя. Сейчас всем тяжело.

"Мой посыл был в том, что врачи не думали о зарплате, когда выбирали профессию. Они думали о том, что хотят помогать людям, спасать их. Зачастую не догадываясь, какое к ним будет отношение".

Почему много грамотных ребят уезжают за рубеж или уходят из медицины? Из-за таких фраз, постоянных жалоб, лишений премий… В чате однокурсников сделали опрос: из 124 проголосовавших только 73% остались в профессии. И кто будет нас всех лечить?

Мой пост не носит политический характер. Хочу это отметить, потому что в комментариях писали, будто «Бабарико заплатил». Нет. Так и Цепкало поставил лайк еще в субботу. Просто в этом году есть кандидаты, которые говорят грамотные вещи и обращают внимание на положение врачей и учителей, что немаловажно.

— Сколько медиков поучаствовали в начатом вами флешмобе? Больше двухсот?

— Да, и это число растет. По хештегу можно прочитать, как врачи борются с «короной» в стационарах, в скорой…

Если говорить о моей работе в это время, то в женской консультации, где работаю, с беременными идет удаленное общение — чтобы соблюдалось максимальное социальное дистанцирование. Необходимы явки при постановке на учет, в тридцать недель и по клиническим показаниям. Мы назначаем явки так, чтобы в один день сдать анализы, провести прием, записать КТГ (кардиотокография. — Прим. TUT.BY). Я рада, что в акушерстве сейчас такой грамотный подход.

Есть одно но: мы должны быть на связи со своими пациентами. У нас есть номер консультации, мы созваниваемся по нему, но иногда даем и личный номер. И вот тут видно отношение к врачу. В десять вечера после второй смены смотрю фильм с мужем, а мне звонит пациентка: ей нужна какая-то справка на работу. В такие моменты чувствуешь себя обслуживающим персоналом. Хотя… Вы же не позвоните уборщице, что нужно пол помыть завтра. Этот эпизод про отношение людей — на врачей смотрят, как на обслугу. Не все, безусловно. Мы стараемся максимально защитить беременных — а иногда нам садятся на шею.

— Среди постов были те, которые вас удивили?

Наверное, удивления не было. Если не брать в расчет ситуацию с коронавирусом, с которым я не работаю, перечисляли знакомые каждому врачу факты.

Все, кто отозвался, молодцы. Всем хочется высказать уважение. Сказать спасибо! Приятно было, когда мой однокурсник (он живет в Германии) написал: «Марина, это респект». Но самое трогательное сообщение оставила пациентка, которой я, еще будучи интерном, помогала в родах. Она благодаря упоминаниям в СМИ меня нашла и вспомнила. Если честно, до того момента я держалась, но, когда прочитала ее письмо, расплакалась.



Фото: из личного архива героини

— Что еще писали в личные сообщения?

— В первую очередь одобрение, но встречалась и критика. «Ты тут жалуешься, а я посмотрел, сколько стоит прием у гинеколога в частной клинике… Ай-ай!» Требовали скинуть в личку расчетник, указать стаж работы. Уверяли, что в других ситуациях людям гораздо хуже и что такое отношение врачи заслужили. Но писали с каких-то странных аккаунтов.

— Писали ли те врачи, кто не решился поучаствовать во флешмобе?

— Да, достаточно много. Если честно, неприятно слышать слова в духе: «Ты молодец, ты смелая, а я не могу написать». Что тут скрывать? Мы же просто говорим о том, почему пошли в медицину и с чем столкнулись на этом пути.

Хештег #мызналикудашли кто-то понял и так: «Мы изначально согласились на все условия». Но это не совсем верно. Мы согласились, да, сами захотели помогать людям. Расчетников нам не показывали при подаче документов в вуз. И врачам все время обещают лучшие условия.

Про семью и мужа-гинеколога

— Что конкретно подтолкнуло вас написать пост?

— Все было довольно спонтанно. Увидела сказанное — и почему-то стало очень обидно. У нас семья врачей. У мужа работа тяжелее, чем у меня. Не спит ночами. После каждого дежурства приходит никакой. Когда смотрю на него, уставшего, больно слышать слова о том, что врачи ничего не делают или плохо выполняют свою работу. Он выкладывается на все 100%. Обидно не за себя, а за тех, кто сейчас пашет в СИЗах сутками в +30. Даже не представляю их эмоций на фразу «Вы знали, куда шли».

— Где вы работаете?

— В городской поликлинике — и совсем недавно, буквально пару недель назад, начала подрабатывать в частном медцентре. С одной стороны, причины финансовые: зарплаты не хватает, а хочется жить, как люди. Для этого врач вынужден устроиться в несколько учреждений. С другой стороны, в инстаграме начали спрашивать о том, как можно попасть ко мне на прием. Хочу работать честно, с выдачей официальных заключений.



Фото: www.instagram.com/marmih_gyn

— Насколько отличается зарплата врача в государственной и частной клинике?

— Я пока не могу сравнивать, слишком мало работаю.

— Как вы сами пришли в медицину?

— Это из детства: ездила к бабушке на работу в больницу, полюбила атмосферу.

К тому же в каждом поколении моей семьи есть медики. Прадедушка был фельдшером в районе. В советские времена (впрочем, как и сейчас) это подразумевало огромное количество работы. Он был очень умный, грамотный, но его не взяли в медуниверситет, потому что мать подверглась репрессиям.

Его дочь (моя бабушка) после медицинского училища работала акушеркой в районе. Принимала роды одна. Хрупкая девочка в 20 лет. Потом работала в больнице. Приятно было идти по улице с бабушкой и встречать ее пациентов: «Лариса Вячеславовна, мы у вас лежали!» Вот такое отношение было к врачам, медсестрам, ко всему медперсоналу. Я очень уважаю работу каждого: как можно было бы справиться, например, без акушерок? Медицина — это командная игра.

Мой двоюродный дядя — уважаемый стоматолог-ортодонт. Его дочь, моя троюродная сестра, оканчивает фармакологический факультет в этом году.

— Отговаривала ли вас бабушка от того, чтобы стать врачом?

— Только когда в университете я сказала, что хочу быть неврологом. Потому что сама работала в отделении с «инсультными» пациентами и знала, как это сложно. А вот когда я сказала, что хочу стать гинекологом, она ответила: это прекрасно — видеть, как рождается новая жизнь.

Кстати, моей первой заведующей стала врач, которая в студенческие годы работала под началом моей бабушки. Случайно с ней это выяснили. И сейчас я ей безмерно благодарна за все. Крутейший специалист в районе, каких еще нужно поискать.

— Как получилось, что и муж у вас врач?

— Вместе учились, вместе и идем по жизни. Когда у меня спрашивают: «Как вы относитесь к мужчинам-гинекологам?» — отвечаю: «Прекрасно! У меня муж — гинеколог». Думаю, те, кто работают в гинекологических, акушерских стационарах, со мной согласятся: мужская сила и поддержка женщине в родах необходима. Муж работает только в роддоме, подработки в частном медцентре нет — с головой хватает дежурств. График — сутки через двое, приходит домой уставший и отсыпается после бессонных ночей.

Поэтому я и не работаю в стационаре: один день он бы приходил никакой после работы, другой день — я. Выбрали такой путь: я в женской консультации, он в стационаре. Но, если честно, у меня тоже глаза горят, когда думаю про стационар. Это невероятная работа: адреналин, ответственность и большая отдача.



Алексей Исаков. Фото: из личного архива героини

— Каково это, когда муж — гинеколог?

— Я к этому спокойно отношусь. Это работа, которая у него хорошо получается, и я мужем горжусь. Мне очень приятно, когда пациенты пишут: «Спасибо, Алексей Валерьевич».

— Собирали ли вы семейный совет, прежде чем опубликовать пост?

— Да, конечно. Если бы муж не поддержал, я бы, может, не написала. Но он сказал: «Нам всем сейчас это надо».

Про осуждение на приеме у гинеколога и о том, почему врачи заговорили сейчас

— Зачем вы завели блог?

— Сначала это был эксперимент, а теперь хобби и отдушина. Я пишу не только на гинекологические темы, но и поднимаю вопросы экологии. Сейчас медицинские блоги — не попытка показать, что ты самый умный, а возможность познакомиться с единомышленниками. Так случилось и у меня.

— В одном из своих давних постов вы писали «Я приняла решение: никакой политики в блоге». Почему так?

— Все сейчас очень напряженно, неоднозначно. А хочется, чтобы люди получали удовольствие от прочитанного. Я не политический деятель, это не моя работа. Мое дело — помогать людям быть здоровыми. Но сложно оставаться в стороне сегодня.

— Как думаете, почему такого флешмоба не случилось раньше — и именно ваш пост стал триггером? За время пандемии у медиков наверняка было немало тяжелых дней.

— Наверное, потому что все произошло в канун Дня медработника — чем не повод сказать, что мы любим свою работу? Несмотря ни на что. И главное, в этот день обычно медики поздравляют медиков. А мне хотелось, чтобы и пациенты тоже приобщились.

Что касается коронавируса и флешмобов, то и я была в числе врачей, опубликовавших посты с призывом оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию. Через интернет мы не лечим, но я предложила хотя бы подсказывать, надо ли человеку обратиться к врачу, сделать УЗИ — или можно лишний раз не идти в поликлинику и не подвергать себя опасности.



Фото: www.instagram.com/marmih_gyn

— Еще одна строчка из вашего блога: «После своего расчетника на фоне пандемии я была, как сказал муж, взрывоопасна».

— Да, это было. Считается, что у нас сейчас низкая нагрузка, поэтому меньше платят. Но вот когда у нас нагрузка выше нормативов, зарплата почему-то не растет. И где мы должны пациентов брать, на улице хватать? В то же время я поддерживаю то, что врачам, которые работают с коронавирусом, платят больше. Это правильно, так должно быть. Они заслужили.

— Есть в вашем блоге и пост с такими словами: «Как ни защищай свое врачебное сообщество, проблемы действительно бывают. Ведь старое поколение гинекологов довольно часто враждебно к тому, что для них непривычно и не так, как они считают нужным. К сожалению, я действительно видела врача, которая отчитывала девушку во время потуг в родзале, увидев возраст начала половой жизни…»

— Да. Я считаю, что врач должен помогать, но не осуждать пациента. Это касается и вопросов ЛГБТ. Есть стигма. К гинекологу идти нет желания: за твой выбор могут осудить. Но почему? Женщина всегда женщина, и она прекрасна независимо от ее сексуальных предпочтений.

— Как думаете, можно ли что-то сделать, чтобы врачи и пациенты больше уважали друг друга?

— Научиться друг друга слышать. Врачам стоит помнить, что пациенты приходят к ним в первую очередь за помощью. А пациентам — не забывать, что у врача тяжелая работа. Волонтерами из #ByCovid19 я восторгаюсь — они такие молодцы! Да и в целом ситуация с коронавирусом показала, как много в Беларуси неравнодушных людей, готовых пойти навстречу друг другу — и это невероятно.