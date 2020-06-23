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Школьник из Беларуси разрабатывает приложение для профилактики COVID-19
23.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Веб-приложение для профилактики COVID-19 разрабатывает 15-летний школьник из Минска. Антивирус-трекер Коли Корнилова будет подсказывать, как вести себя в супермаркете, поликлинике или в метро, чтобы не заболеть, передает корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.
Все действия будут под контролем. В конце дня приложение даст оценку. Зеленый цвет укажет, что человек сделал все для своей безопасности, красный – наоборот.
Все рекомендации в приложении профессиональные. С ними юному разработчику помогают минские врачи. К осени антивирус-трекер появится во всех мобильных магазинах. По прогнозам специалистов, именно к этому времени в мире ожидается вторая волна пандемии коронавируса.
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Антивирус-трекер Коли Корнилова будет подсказывать, как вести себя в супермаркете, поликлинике или в метро, чтобы не заболеть.
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