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Школьник из Беларуси разрабатывает приложение для профилактики COVID-19

23.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Веб-приложение для профилактики COVID-19 разрабатывает 15-летний школьник из Минска. Антивирус-трекер Коли Корнилова будет подсказывать, как вести себя в супермаркете, поликлинике или в метро, чтобы не заболеть, передает корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Все действия будут под контролем. В конце дня приложение даст оценку. Зеленый цвет укажет, что человек сделал все для своей безопасности, красный – наоборот.

«Вам предлагается меню с профилактикой рисков от этого действия. Понятно, если вы протрете руки после поездки в метро, вы не сможете избавиться от риска, но при этом вы можете его снизить. И в течение дня вы можете видеть свою статистику: какой риск у вас накопился, а какой риск вам удалось снизить благодаря профилактике», – рассказал школьник Николай Корнилов.

Все рекомендации в приложении профессиональные. С ними юному разработчику помогают минские врачи. К осени антивирус-трекер появится во всех мобильных магазинах. По прогнозам специалистов, именно к этому времени в мире ожидается вторая волна пандемии коронавируса.



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Теги: Минск
 
 
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Антивирус-трекер Коли Корнилова будет подсказывать, как вести себя в супермаркете, поликлинике или в метро, чтобы не заболеть.
 
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