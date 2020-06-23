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«Я с президентом буду до конца своих дней». Кочанова встретилась с активистами Лидского района
23.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова продолжает свой вояж по регионам, где встречается с членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. О чем шел разговор в Барановичах, мы вам
Как
Как в начале встречи обозначила Наталья Кочанова — она приехала в регион, чтобы выслушать недовольство лидчан жизнью в стране и в городе.
Участники встречи с ведома Кочановой вели запись беседы. Вот краткие тезисы из ее посылов.
О коронавирусе
Он есть во всех регионах, признала Наталья Ивановна. В Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад. В Брестской — еще рост. В Лиде на стационарном лечении находятся более 200 человек.
«Пришла к нам эта зараза. Я всегда говорю, с ней надо не ругаться, с ней надо дружить. Почему было правильно сделано, не закрыли? Экономика. Я Euronews включаю каждое утро, в 6 утра, слушаю. Они говорят: „Да-да, надо жизни людей спасать“. Интернатные учреждения, дома престарелых мы взяли под жесткий контроль. У нас там также были выявлены некоторые заболевания. Мы их сразу локализовали. Поэтому мы поступили правильно, не обвалили экономику. Я была на крупных предприятиях в последнее время: БелАЗ, „Нафтан“. „Пинскдрев“, где работает 9−10 тысяч. Там до 100 человек заболевших».
О своем высказывании про зарплаты медиков
«Кем бы мы ни работали, медиков мы не заменим никогда… И когда кто-то написал в прошлый раз, что Кочанова сказала: „Вы знали, куда пришли“, то я вам скажу: я перед медиками преклоняюсь и ежедневно говорю им слова благодарности. Кем угодно можно пойти работать — дворником, гайки крутить, а врача не заменишь».
Никто никого не делит и не врет
«Есть Беларусь, есть народ, к которому мы относимся с большим уважением. Потому что я не отделяю себя ни от вас, ни от кого другого. Так, как и президент не отделяет себя ни от кого другого. Но у нас правовое государство, где люди должны жить по законам. Не по понятиям, а по законам».
Кочанова добавила, что ненавидит ложь и никогда не врет, так же, по ее мнению, ненавидит ложь и глава государства.
Про неприкосновенные символы
«В нашей стране символы: гимн, флаг, герб, президент. Это символы нашей страны, это неприкосновенно. У нас выходят на митинги и понесли — такой-сякой. Это разве правильно? Это беззаконие. И я первая, как женщина, чтобы вы знали, против этого. Нельзя так делать, нельзя. Соберете 100 тысяч подписей — и будете участвовать в выборах. Но не превращайте это в митинги по сбору под свои флаги недовольных чем-то людей.»
Кочанова добавила, что 75 лет назад старшее поколение отствяло свободу и независимость не длятого, чтобы «мы призывали кого-то на площади. Слушайте, да мы с вами родные по духу. Зачем?».
Про белорусский язык
«Что касается белорусского языка, то это дело каждого. Мы белорусский язык поддерживаем, ряд законов приняли на белорусском языке… У нас же сегодня двуязычие. Сегодня никто не запрещает учить детей на белорусском языке».
Про уличные акции
Кочанова отметила, что в каждом городе есть место, где разрешено проводить массовые мероприятия. «А не так, что я захотел на Октябрьской площади, захотел там, вышел и, значит, я такой царь и бог. Так нельзя! Есть молодежь, есть дети, есть порядок. А сколько людей возмущало это возмутительное поведение, когда люди по-хамски себя вели?.. Разве можно оскорблять людей незаконно? Все должно быть в рамках закона. Беззаконие творить нельзя. Я как женщина, и мать, и бабушка буду настаивать на этом всегда, иначе это превратится в хаос».
О поручении Лукашенко
Кочанова сказала, что ей самой всегда было интересно общаться с людьми, хотя эти встречи ее попросил провести президент.
«Да, правда, мне президент сказал встретиться с вами. Сказал: „Встреться с людьми и послушай, что они будут говорить. Почему у них сегодня такое настроение, непонятно почему“. Мне также непонятно. Пока вы меня не убедили».
Она заявила, что президент никогда не допустит, чтобы пролилась чья-то кровь.
«Никогда! Это не тот человек. Он всегда ценит каждую человеческую жизнь, каждую. Сегодня, когда случилась эта пандемия, он днями и ночами отслеживает, чтобы спасали каждого человека.»
«Я с президентом буду до конца своих дней», — заявила Наталья Кочанова.
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Стали известны подробности общения Натальи Ивановны с активистами Лидского района.
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