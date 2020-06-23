«Я с президентом буду до конца своих дней». Кочанова встретилась с активистами Лидского района

Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова продолжает свой вояж по регионам, где встречается с членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. О чем шел разговор в Барановичах, мы вам рассказывали . Сегодня стали известны подробности общения Натальи Ивановны с активистами Лидского района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказал «Радыё Свабода» активист Сергей Пантус, на встрече в Лиде присутствовало около 20 человек, среди них были представители инициативных групп Виктора Бабарико, Валерия Цепкало. Из чиновников, кроме Кочановой, были помощник президента по Гродненской области Иван Лавринович, глава Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

Как в начале встречи обозначила Наталья Кочанова — она приехала в регион, чтобы выслушать недовольство лидчан жизнью в стране и в городе.

Участники встречи с ведома Кочановой вели запись беседы. Вот краткие тезисы из ее посылов.

О коронавирусе

Он есть во всех регионах, признала Наталья Ивановна. В Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад. В Брестской — еще рост. В Лиде на стационарном лечении находятся более 200 человек.

«Пришла к нам эта зараза. Я всегда говорю, с ней надо не ругаться, с ней надо дружить. Почему было правильно сделано, не закрыли? Экономика. Я Euronews включаю каждое утро, в 6 утра, слушаю. Они говорят: „Да-да, надо жизни людей спасать“. Интернатные учреждения, дома престарелых мы взяли под жесткий контроль. У нас там также были выявлены некоторые заболевания. Мы их сразу локализовали. Поэтому мы поступили правильно, не обвалили экономику. Я была на крупных предприятиях в последнее время: БелАЗ, „Нафтан“. „Пинскдрев“, где работает 9−10 тысяч. Там до 100 человек заболевших».

О своем высказывании про зарплаты медиков

«Кем бы мы ни работали, медиков мы не заменим никогда… И когда кто-то написал в прошлый раз, что Кочанова сказала: „Вы знали, куда пришли“, то я вам скажу: я перед медиками преклоняюсь и ежедневно говорю им слова благодарности. Кем угодно можно пойти работать — дворником, гайки крутить, а врача не заменишь».

Никто никого не делит и не врет

«Есть Беларусь, есть народ, к которому мы относимся с большим уважением. Потому что я не отделяю себя ни от вас, ни от кого другого. Так, как и президент не отделяет себя ни от кого другого. Но у нас правовое государство, где люди должны жить по законам. Не по понятиям, а по законам».

Кочанова добавила, что ненавидит ложь и никогда не врет, так же, по ее мнению, ненавидит ложь и глава государства.

Про неприкосновенные символы

«В нашей стране символы: гимн, флаг, герб, президент. Это символы нашей страны, это неприкосновенно. У нас выходят на митинги и понесли — такой-сякой. Это разве правильно? Это беззаконие. И я первая, как женщина, чтобы вы знали, против этого. Нельзя так делать, нельзя. Соберете 100 тысяч подписей — и будете участвовать в выборах. Но не превращайте это в митинги по сбору под свои флаги недовольных чем-то людей.»

Кочанова добавила, что 75 лет назад старшее поколение отствяло свободу и независимость не длятого, чтобы «мы призывали кого-то на площади. Слушайте, да мы с вами родные по духу. Зачем?».

Про белорусский язык

«Что касается белорусского языка, то это дело каждого. Мы белорусский язык поддерживаем, ряд законов приняли на белорусском языке… У нас же сегодня двуязычие. Сегодня никто не запрещает учить детей на белорусском языке».

Про уличные акции

Кочанова отметила, что в каждом городе есть место, где разрешено проводить массовые мероприятия. «А не так, что я захотел на Октябрьской площади, захотел там, вышел и, значит, я такой царь и бог. Так нельзя! Есть молодежь, есть дети, есть порядок. А сколько людей возмущало это возмутительное поведение, когда люди по-хамски себя вели?.. Разве можно оскорблять людей незаконно? Все должно быть в рамках закона. Беззаконие творить нельзя. Я как женщина, и мать, и бабушка буду настаивать на этом всегда, иначе это превратится в хаос».

О поручении Лукашенко

Кочанова сказала, что ей самой всегда было интересно общаться с людьми, хотя эти встречи ее попросил провести президент.

«Да, правда, мне президент сказал встретиться с вами. Сказал: „Встреться с людьми и послушай, что они будут говорить. Почему у них сегодня такое настроение, непонятно почему“. Мне также непонятно. Пока вы меня не убедили».

Она заявила, что президент никогда не допустит, чтобы пролилась чья-то кровь.

«Никогда! Это не тот человек. Он всегда ценит каждую человеческую жизнь, каждую. Сегодня, когда случилась эта пандемия, он днями и ночами отслеживает, чтобы спасали каждого человека.»

«Я с президентом буду до конца своих дней», — заявила Наталья Кочанова.