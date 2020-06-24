В центре открывается бар с израильским стритфудом

Источник материала: Tut.by

В пятницу на площади Свободы, 17, открывается бар с израильским стритфудом Izi Bar. Он запускается на месте кафе «Сад», владельцы которого решились на создание нового места по старому адресу и пригласили в проект ресторатора Ольгу Мазур, совладелицу «Пересмешника», Ayahuasca и «Винного шкафа» (недавно закрылся ). С ней мы поговорили о проекте и узнали, откуда идея нового бара, вернулись ли в рестораны люди и почему от старого заведения в новом проекте должны оставаться только стены.





«Бывая в „Бекицере“ в Питере, думала: „Какое классное место. Почему такого нет в Минске?“»

«Изи» — бар с израильским стритфудом, как еврейское заведение его не позиционируют. Совладелица бара Ольга говорит, что кашрут для Минска — это очень сложно, поэтому новое место не про религию и традиции. К тому же, подчеркивает она, это именно стритфуд-бар — не кафе и не ресторан.

— В Минске есть кафе Cimes и Beten Gav — очень классные места с хорошей израильской кухней. Но мы открываем именно бар: просторное тусовочное место, где можно вкусно и недорого поесть.

Ольга МазурРесторатор, совладелица Izi Bar, бара «Пересмешник», Ayahuasca

Упомянутые заведения открылись в Минске в течение прошлого года, до этого похожих проектов не было (если не считать кошерный ресторан «7.40», где строго относились к традициям). Но Ольга не считает, что с баром «Изи» опоздали. Даже наоборот: она говорит, что сейчас заведение с демократичными ценами — именно то, что нужно. Тем более идея такого проекта у нее была давно, но в один момент, это было осенью, ей позвонили владельцы кафе «Сад» и попросили изменить концепцию заведения на пл. Свободы, 17.

— Я как раз тогда собиралась ехать в Питер, у меня была одна мысль, но нужно было убедиться, что она хорошая. Не буду скрывать, на открытие проекта меня вдохновило заведение «Бекицер» в Питере, оно работает шесть лет. Каждый раз, когда я приезжаю в Питер, хожу туда. Мне очень нравится их концепт, то, как построен бар, я всегда думала: «Ни фига себе, какое классное место. Почему такого нет в Минске?»





Именно идею бара с израильским стритфудом Ольга предложила совладельцам уже бывшего «Сада» и согласилась взяться за ее воплощение. Ее доля в проекте — 20%.

— Мне много раз предлагали такой вариант сотрудничества, но я никогда не соглашалась, не было на это времени. Но тогда, не знаю почему, сказала да.

От кафе «Сад» в новом заведении почти ничего не осталось (если не считать террасу, ее пока не успели сделать в общей концепции места, обещают, что со временем доделают). Ресторатор говорит, что прежнее кафе «разбили в хлам», не оставили ничего, кроме бетонных стен. Такой кардинальный ребрендинг Ольга считает самым верным и скептически относится к заведениям, которые меняют название и несколько позиций в меню и позиционируют проект как новое место.

— В заведение нужно вселить душу, концепцию, идею. А когда ты поменял стол-стул и назвал его по-другому, то какая же в этом концепция? Так это не работает, я не приверженец такого подхода. Если что-то делать, то делать по максимуму. Или не делать ничего.







Терраса, оставшаяся от «Сада»

Сегодня у Ольги несколько похожих предложений ребрендинга, но пока она не знает, сможет ли взяться за все: нет времени. Но в целом такой формат сотрудничества ей нравится, идей у нее хватает.

— Мне интересно открывать новое, добавлять в ресторанный Минск то, чего еще не было. Я всегда вдохновляюсь концептуальными местами, мне нравится, когда заведение работает в узком профиле и оттачивает кухню, обслуживание, атмосферу до хорошего уровня. Я могу открыть пиццерию или популярный фастфуд, и это будет работать. Не в моих правилах собирать в одном меню все кухни мира, лишь бы заработать, мне такое неинтересно.

«Будем постоянно мониторить цены у поставщиков, чтобы сохранить доступность»

Новый бар хотят сделать тусовочной молодежной локацией. Посадочных мест тут около 80 (60 в зале и 20 на террасе), но в заведении готовы принимать до 200 человек, если речь идет о вечеринке с диджеями.

— Планируем по пятницам и субботам устраивать танцы, приглашать молодых белорусских музыкантов, группы с альтернативной музыкой. Делать все, чтобы «Изи» был движовым местом.





Несмотря на упор в сторону бара, кухню не оставляли в стороне. Изначально к проекту планировали подключить шефа из питерского Bekitzer или шефа из аутентичных заведений Тель-Авива. Но с пандемией коронавируса границы закрыли, от идеи пришлось отказаться.

— Повара мы искали долго, было несколько кандидатов. Мы не ставили условие, что он обязательно должен специализироваться на израильской кухне. Главное, чтобы человек любил свое дело и был готов учиться. Но все не складывалось. Тут в Instagram написал парень, который увлекается израильской кухней, у него бабушка немецкая еврейка, он давно готовит дома по ее рецептам. Пришел, приготовил, все рассказал. Нам понравилось, начали работать вместе с Ильей.





Мы попросили у Ольги посоветовать несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать в Izi Bar. Она порекомендовала фалафель (популярное стритфуд-блюдо в Израиле), форшмак (Ольга говорит, очень вкусный), а также шварму и десерт «Наполеон» (7 рублей порция).

— Я придерживаюсь здорового питания, но захожу в Izi и не могу удержаться! Еда очень калорийная, тот же фалафель с картофелем насытит практически каждого, — обещает собеседница.

Некоторые позиции из меню

Закуска из нутового пюре хумус (классический, мятный, ореховый, свекольный) — 7 рублей;

куриный суп с кренделями — 6 рублей;

салат Табуле (овощной с авокадо и булгуром) — 8 рублей;

форшмак (закуска из сельди с картофелем) — 9 рублей;

фалафель (жареные во фритюре шарики из бобовых) с картофелем фри — 10 рублей;

шакшука (израильская яичница) — 12 рублей;

шницель с картофелем фри и маринованными овощами — 12 рублей;

шварма в пите или лаваше, а также на тарелке — 8 рублей (с цыпленком или фалафелем), 9 рублей (с бараниной).





Относительно меню ресторатор говорит, что старались сделать цены пониже, искали, у каких поставщиков продукты дешевле.

— Мы понимали, в какой ситуации наша страна, да весь мир, многие потеряли работу, или у них уменьшились заработки. Ставить огромные цены сейчас не время, очень хотим, чтобы гости понимали, что где-то мы меньше зарабатываем, чтобы идти им навстречу, и будем постоянно мониторить цены у поставщиков, чтобы сохранить доступность.





В целом, говорит Ольга, каждому проекту есть свое время и место. И сейчас время демократичному, простому проекту, которым она называет Izi Bar.

— Сейчас было не время открывать ресторан класса люкс, что-то шикарное и помпезное. Нужно было открывать заведение, где все чувствовали бы себя комфортно, неважно, ты дядя в пиджаке или студент. При любом достатке ты можешь зайти к нам, выпить, съесть шварму. Сейчас время простоты и антипафоса.

«Окупаемость заранее не просчитываю, живу внутренним чутьем, интуицией»

Что касается коронавируса, который очень подкосил ресторанный бизнес, Ольга говорит, что самые сложные времена для сферы прошли. Рестораны еще не восстановились, доходы в июне-2020 пока еще не вышли на уровень июня-2019, но все уже намного лучше, чем было весной.

— Люди вернулись в заведения. Я чувствую настроения людей, они кардинально поменялись по сравнению с тем, что было в начале пандемии. Наверное, влияют лето, солнце и тепло. И вроде бы заболеваемость снизилась. Наверное, к людям пришло понимание, что вирусом переболеют многие и важно беречь своих пожилых родственников. Но паника прошла, все приняли ситуацию и просто стали жить с ней.





Сумму вложений совладелица не раскрывает, как и не говорит о сроках окупаемости: потому что эти самые сроки она не просчитывает.

— Я живу внутренним чутьем, интуицией и ничего не просчитываю. Если чувствую проект, берусь за него. «Винный шкаф» окупился за год, «Пересмешник» еще окупается, потому что в него вложили раза в четыре больше, чем в «Шкаф». Так что посмотрим, как пойдут дела. Но, если что, я очень ищу компаньона-математика, который наконец научит меня считать, — улыбается собеседница.

Бар с израильским стритфудом Izi Bar Где: пл. Свободы, 17

Когда: с 12.00 до 4.00 ежедневно

Читайте также

Один из самых успешных баров столицы открылся после переезда. Посмотрели, что изменилось

В Минске открывается новое пространство на 1600 «квадратов», которое до этого два года простаивало