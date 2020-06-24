Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», вновь обратив внимание на том, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае, передает The Hill .



Фото: Flickr / The White House

Новое название он предложил в ходе предвыборного митинга в штате Аризона. Во время выступления Трамп отметил, что у коронавируса существует множество названий и только он может перечислить 19 или 20 из них.

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» («Кунг-флю» образовано от китайского единоборства кунг-фу и слова flu, что в переводе с английского означает «грипп» — прим. TUT.BY). Трамп добавил, что название COViD-19, особенно цифра в его наименовании, непонятно людям, и как он заявил, никто не может объяснить, что это значит.

Издание отмечает, что президент США несколько раз повторил «кунг-флю», вызвав смех у своих сторонников.

Пользователи Twitter шутку не поняли — на фоне волны протестов в США подобные заявления были расценены как очередное проявление расизма. Некоторые из пользователей посоветовали президенту выучить цифры или выпустить книжку с картинками, чтобы понять, что же означает «19» в названии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Напомним, президент США считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении COVID-19 и масштабах распространения инфекции.