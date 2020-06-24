ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»

24.06.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», вновь обратив внимание на том, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае, передает The Hill.


Фото: Flickr / The White House

Новое название он предложил в ходе предвыборного митинга в штате Аризона. Во время выступления Трамп отметил, что у коронавируса существует множество названий и только он может перечислить 19 или 20 из них.

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» («Кунг-флю» образовано от китайского единоборства кунг-фу и слова flu, что в переводе с английского означает «грипп» — прим. TUT.BY). Трамп добавил, что название COViD-19, особенно цифра в его наименовании, непонятно людям, и как он заявил, никто не может объяснить, что это значит.

Издание отмечает, что президент США несколько раз повторил «кунг-флю», вызвав смех у своих сторонников.

Пользователи Twitter шутку не поняли — на фоне волны протестов в США подобные заявления были расценены как очередное проявление расизма. Некоторые из пользователей посоветовали президенту выучить цифры или выпустить книжку с картинками, чтобы понять, что же означает «19» в названии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Напомним, президент США считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении COVID-19 и масштабах распространения инфекции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», вновь акцентировав внимание на том, что вспышка инфекции...
 
Новости дня
Новости
 
В центре открывается бар с израильским стритфудом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика