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Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»
24.06.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», вновь обратив внимание на том, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае, передает
Новое название он предложил в ходе предвыборного митинга в штате Аризона. Во время выступления Трамп отметил, что у коронавируса существует множество названий и только он может перечислить 19 или 20 из них.
Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» («Кунг-флю» образовано от китайского единоборства кунг-фу и слова flu, что в переводе с английского означает «грипп» — прим. TUT.BY). Трамп добавил, что название COViD-19, особенно цифра в его наименовании, непонятно людям, и как он заявил, никто не может объяснить, что это значит.
Издание отмечает, что президент США несколько раз повторил «кунг-флю», вызвав смех у своих сторонников.
Пользователи Twitter шутку не поняли — на фоне волны протестов в США подобные заявления были расценены как очередное проявление расизма. Некоторые из пользователей посоветовали президенту выучить цифры или выпустить книжку с картинками, чтобы понять, что же означает «19» в названии заболевания, вызываемого коронавирусом.
Напомним, президент США считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации
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Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», вновь акцентировав внимание на том, что вспышка инфекции...
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