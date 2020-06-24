Беларусь поражена коронавирусом уже больше, чем Испания. Самое важное об эпидемии к 24 июня

Источник материала: KYKY

К раннему утру 24 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,17 миллиона. Скончались – 474,2 тысячи человек, излечились – 4,59 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,33 миллиона;

Бразилия: 1,11 миллиона;

Россия: 598,9 тысячи;

Индия: 440,2 тысячи.

Британия: 307,7 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 121 тысяча;

Бразилия: 51,3 тысячи;

Британия: 43 тысячи;

Италия: 34,7 тысячи;

Франция: 29,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 487 случаев коронавируса (+464 за сутки). Поправились 38 688 (+1022), умерли – 357 (6).

сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 487 случаев коронавируса (+464 за сутки). Поправились 38 688 (+1022), умерли – 357 (6). Беларусь обогнала Испанию по числу выявленных эпизодов ковида на миллион населения. Это показывает аналитика сервиса Worldometers. При этом в Испании на миллион населения сделано больше тестов на коронавирус, чем в Беларуси (110 426 против 93 789).

аналитика сервиса Worldometers. При этом в Испании на миллион населения сделано больше тестов на коронавирус, чем в Беларуси (110 426 против 93 789). В целом в Европе Беларусь теперь на пятом месте по количеству обнаруженных случаев инфекции на миллион населения. А если брать в расчет лишь страны с населением более 100 тысяч человек (то есть исключив Ватикан, Андорру и Сан-Марино), то второе – после Люксембурга.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост. В Лиде же на стационарном лечении более 200 человек.

председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост. В Лиде же на стационарном лечении более 200 человек. В Бобруйске власти сняли ограничения на работу развлекательных заведений и продажу алкоголя, введенные из-за эпидемии. Но в то же время объявили обязательный масочный режим в общественных местах.

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Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест . Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.