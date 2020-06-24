Беларусь поражена коронавирусом уже больше, чем Испания. Самое важное об эпидемии к 24 июня

К раннему утру 24 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,17 миллиона. Скончались – 474,2 тысячи человек, излечились – 4,59 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 2,33 миллиона;
Бразилия: 1,11 миллиона;
Россия: 598,9 тысячи;
Индия: 440,2 тысячи.
Британия: 307,7 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 121 тысяча;
Бразилия: 51,3 тысячи;
Британия: 43 тысячи;
Италия: 34,7 тысячи;
Франция: 29,7 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 487 случаев коронавируса (+464 за сутки). Поправились 38 688 (+1022), умерли – 357 (6).
Беларусь обогнала Испанию по числу выявленных эпизодов ковида на миллион населения. Это показывает аналитика сервиса Worldometers. При этом в Испании на миллион населения сделано больше тестов на коронавирус, чем в Беларуси (110 426 против 93 789).
В целом в Европе Беларусь теперь на пятом месте по количеству обнаруженных случаев инфекции на миллион населения. А если брать в расчет лишь страны с населением более 100 тысяч человек (то есть исключив Ватикан, Андорру и Сан-Марино), то второе – после Люксембурга.
По словам председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост. В Лиде же на стационарном лечении более 200 человек.
В Бобруйске власти сняли ограничения на работу развлекательных заведений и продажу алкоголя, введенные из-за эпидемии. Но в то же время объявили обязательный масочный режим в общественных местах.
Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.
Это важно:
Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.