COVID-19: медучреждения Минска, Минской и Гомельской областей возвращаются к обычному режиму работы

Источник материала: ОНТ

Следим за эпидемиологической ситуацией. А она, как говорят факты, постепенно становится не столь пугающей, как ещё некоторое время назад. Сегодня в Минздраве сообщили, что ещё часть медучреждений столицы, Минской и Гомельской областей возвращаются к обычному режиму работы.

Это 1-я столичная больница – пациентов с COVID сюда уже не госпитализируют. Областная детская больница в Минске постепенно возобновляет работу отделений. К обычному ритму возвращаются клиники в Столбцах, Клецке, Гомеле, Витебске, Верхнедвинске, Ушачах. По данным Минздрава, от коронавируса в нашей стране уже излечились и выписаны 40 136 пациентов.

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