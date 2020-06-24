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COVID-19: медучреждения Минска, Минской и Гомельской областей возвращаются к обычному режиму работы

24.06.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: медучреждения Минска, Минской и Гомельской областей возвращаются к обычному режиму работы

Следим за эпидемиологической ситуацией. А она, как говорят факты, постепенно становится не столь пугающей, как ещё некоторое время назад. Сегодня в Минздраве сообщили, что ещё часть медучреждений столицы, Минской и Гомельской областей возвращаются к обычному режиму работы.  

Это 1-я столичная больница – пациентов с COVID сюда уже не госпитализируют.  Областная детская больница в Минске постепенно возобновляет работу отделений. К обычному ритму возвращаются клиники в Столбцах, Клецке, Гомеле, Витебске, Верхнедвинске, Ушачах.  По данным Минздрава, от коронавируса в нашей стране уже излечились и выписаны 40 136 пациентов. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Следим за эпидемиологической ситуацией. А она, как говорят факты, постепенно становится не столь пугающей, как ещё некоторое время назад. Сегодня в Минздраве...
 
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